В Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 58 человек
Врачи оценивают состояние 17 пациентов как тяжелое
Исследование заболевших проводилось лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За минувшие сутки в Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 58 человек. Об этом рассказали в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.
- Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» заражение вирусом подтверждено у жителей Екатеринбурга, Первоуральска, Ревды, Ачитского городского округа, Новой Ляли, Режа, Серова и Артемовского, - рассказали в оперштабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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