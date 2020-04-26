2020-04-26T12:17:22+03:00
Общество

В Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 58 человек

Врачи оценивают состояние 17 пациентов как тяжелое
Евгений Стоянов
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Исследование заболевших проводилось лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»Исследование заболевших проводилось лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За минувшие сутки в Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 58 человек. Об этом рассказали в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

- Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» заражение вирусом подтверждено у жителей Екатеринбурга, Первоуральска, Ревды, Ачитского городского округа, Новой Ляли, Режа, Серова и Артемовского, - рассказали в оперштабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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