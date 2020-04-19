«Боже, не подходи ко мне»: екатеринбурженка, прилетевшая из Таиланда, - об обсерваторе в Полевском

Сегодня ночью в Екатеринбург приземлился чартерный рейс из Таиланда. Он привез порядка 180 жителей Свердловской и Челябинской областей. По прибытию у всех пассажиров измерили несколько раз температуру, каждому раздали защитные маски, а также бланки-уведомления о том, что их на две недели помещают в обсерватор в Полевском. Решение было принято очень оперативно, поскольку у некоторых пассажиров мог обнаружится коронавирус. «КП-Екатеринбург» поговорил с одной из прилетевших уральцев, которая сейчас находится в изоляции.

- Перед тем, как садиться в самолет, мы созвонились с Роспотребнадзором, чтобы выяснить, будут ли нас помещать в обсерватор – чтобы взять в ручную кладь все необходимое. Нам ответили, что нет. Видимо, такое решение было принято оперативно – пока мы летели в самолете, - рассказывает Ольга Бомик. – Мы не были к этому готовы, у нас не было с собой ни медикаментов, ни средств гигиены. А тут люди с маленькими детьми находятся!

Однако для всех прилетевших уральцев в спорткомплексе, который переоборудовали в изолятор, постарались организовать условия проживания, ничуть не хуже, чем в гостинице. Каждому выдали набор средств гигиены, одежду, тапочки, а также устроили четырехразовое питание и разместили в просторных номерах на две или четыре койки.

Фото: представлено героиней публикации

- Когда нас привезли в обсерватор, я заметила, что вокруг него, по периметру, стояло человек 10 полицейских. Как будто мы сбежим оттуда все! Нас по двое начали заводить внутрь, регистрировать. Паспорта так и не вернули – и никто не может точно сказать, когда это произойдет. То ли после регистрации, то ли после карантина. Но, надо отдать должное, номер у нас чистый и светлый, а еда вкусная. Сегодня вот давали рис с котлетками.

Вид у изолированных уральцев - на спортплощадку. Фото: представлено героиней публикации

Каждый день к пациентам приходят дежурные медики, которые замеряют у прибывших температуру и спрашивают про общее самочувствие. Их, кстати, на территории спорткомплекса шесть – четыре медсестры и два фельдшера. У многих прибывших нет с собой всех необходимых медикаментов, однако медики постарались решить и этот вопрос – объяснили, что можно будет составить список всего необходимого и закупить это.

- Мы спрашивали, будут ли проводить тест на коронавирус, нам сказали, что на второй день. Отношение персонала, кстати, к нам очень хорошее, чего не скажешь про «злобных комментаторов». Когда я ночью выложила гневный пост на своей странице в Instagram, на меня начала литься грязь, - вспоминает Ольга. – Но вот в обсерваторе отношение к нам очень хорошее. Полицейские, правда, исключение – из серии «боже, не подходи ко мне». В некоторых случаях даже доходило до скандала.

Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, багаж и паспорта у пассажиров забрали для того, чтобы они прошли обязательную санобработку – из-за риска подхватить заражение. Но, по словам Ольги, вся процедура была очень нервной и длительной. Самолет приземлился около 01:00, однако уральцев стали выпускать на свежий воздух только спустя три часа, потому что внутри работали специалисты Роспотребнадзора – они выдавали специальные бланки-уведомления об обсервации, записывали контактные данные. Всех пассажиров довезли до спорткомплекса на специальных автобусах, которые были обмотаны защитной пленкой как внутри, так и снаружи. Водительское место было отгорожено, а в салоне не работали кондиционеры, поэтому было очень душно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/774036" frameborder="0"></iframe> Уральцев, прибывших из Таиланда, принудительно отправили на две недели в обсерватор. У них забрали паспорта и багаж..

- Когда мы приехали, то прошли по коридору из людей в белых халатах, которые окружили нас и, кажется, боялись как чумы, - вспоминает Ольга. – Когда к ним подходили люди и задавали вопросы о том, когда вернут паспорта и багаж, они реагировали очень резко. Доходило даже до скандалов.

Как отметила Ольга, их пообещали выпустить и отправить по домам после 14 дней карантина – но это только при условии, что все будут здоровы. И только тогда можно будет забрать из аэропорта Кольцово свой багаж. Некоторым прибывшим от Министерства иностранных дел стали приходить ежедневные выплаты в размере 2400 рублей, - как людям, которые застряли за границей в разгар пандемии.

- Но у них со списками полная неразбериха: кому-то выплачивают, кому-то нет. Мы с моей подругой были в одинаковых условиях, но мне пришла сумма, а ей не пришла. В общем, непонятно. А сейчас до них не дозвонишься уже, - рассказывает Ольга.

Всем прибывшим выдали комплекты одежды и средства личной гигиены. Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом на Урале

Она вместе с подругой должна была вернуться в Екатеринбург еще 29 марта, но после переоформили билет на 1 апреля. Однако тогда же авиакомпания «Аэрофлот», которой они должны были улететь на родину, отменила все рейсы из-за коронавируса.

Кстати, сегодня Чкаловский суд Екатеринбурга принудительно отправил семь пассажиров рейса, прилетевшего из Таиланда, на карантин в обсерватор в Полевском. На такие меры пришлось пойти из-за того, что они были не согласны добровольно соблюдать рекомендации врачей. Напомним, что на сегодняшний день в регионе 141 заразившийся коронавирусом. Поправились из этого числа 52 человека.

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