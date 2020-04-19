С антисептиком и в масках: фоторепортаж с Пасхального богослужения в Екатеринбурге 2020

В церквях и храмах Екатеринбурга прошло Пасхальное богослужение. Несмотря на то, что в городе действует режим самоизоляции, сотни верующих пришли на службу. В этом году Пасха стала причиной небольшой словесной перепалки губернатора Куйваева и городской епархии. Но в итоге глава региона и митрополит Кирилл пришли к согласию и совместно поздравили православных с праздником.

Стоит признать, что везде соблюдались необходимые меры предосторожности: везде были антисептики и разметка для обозначения безопасного расстояния, а сами прихожане были в защитных масках.

На входе всем обрабатывали руки антисептикомФото: Алексей БУЛАТОВ

За соблюдение порядка отвечали полицейские и казаки. В Свято-Троицком соборе службу провел митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. За несколько часов до начала он выступил с обращением к верующим.

Немногие решились в этом году пойти в храм на службуФото: Алексей БУЛАТОВ

Все желающие могли купить пасхальные куличиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Отдавая Господу по Его заповеди десятину года и посвятив покаянное время Четыредесятницы приобретению необходимых духовных даров: целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви, в пасхальный период мы ничуть не должны ослабевать в украшении себя божественными одеждами праведности, трудясь над ещё одной добродетелью, к которой призываемся ныне Ангелом - благовестником Воскресения Христова, - цитирует Владыку епархия.

Христиане отмечают Воскресение Христа, которое совершилось в дни празднования еврейской Пасхи, и сегодня этот праздник означает избавление через Христа всего человечества от рабства дьаволу и дарование нам жизни и вечного блаженства.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сегодняшний наш труд – добродетель радости. В наших обстоятельствах это именно труд и как раз сейчас мы можем прочувствовать радость как добродетель, а не как эмоцию. И быть может именно стеснённые обстоятельства празднования Пасхи Господней в этом году покажут нам как в действительности мало в нашей жизни было подлинной духовной радости и как легко мы принимали за неё вполне земной эмоциональный подъем. Для земного веселья достаточно шутки и хорошего настроения. Духовной же радости нужно пробиться сквозь боль наших страстей, сквозь терния наших страхов, сквозь каменные глыбы грехов и трясины земных привязанностей, - сказал митрополит.

Митрополит Кирилл возглавил службу в Свято-Троицком собореФото: Алексей БУЛАТОВ

Под колокольный звон начался праздничный крестный ход вокруг храма, в котором принимает участие духовенство во главе с правящим архиереем и певчие.

Крестный ход у Свято-Троицкого собораФото: Алексей БУЛАТОВ

. По важности благодеяний, которые получило человечество через Воскресение Христово, Пасха является главным праздником, Торжеством из торжеств, почему и богослужение это отличается величием и необычайною торжественностьюФото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году сразу несколько местных телеканалов организовали прямую трансляцию, чтобы верующие могли остаться дома и посмотреть ее в безопасностиФото: Алексей БУЛАТОВ

В храме Большой Златоуст тоже было не протолкнуться, но даже при этом люди старались держать дистанцию. А вот Храм-на-Крови был под особой охраной, у входа даже дежурила машина «Разминирования».

В храме Большоу Златоуст также собрались десятки прихожан. Кто-то даже пришел с детьмиФото: Алексей БУЛАТОВ

Никогда еще на Пасху в Храм-на-Крови не приходило так мало людей. Но в нынешней ситуации это более чем правильноФото: Алексей БУЛАТОВ

Служба в Храме-на-Крови, который был построен рядом с местом гибели последней царской семьиФото: Алексей БУЛАТОВ

Единственным местом, где нашему фотографу Алексею Булатову помещали вести съемку оказался храм Вознесения Господня. По непонятным причинам охранники потребовали убрать фотоаппарат.

В епархии сообщили, что в этом году храмы и церкви подверглись усиленной уборке и дезинфекцииФото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно индексу самоизоляции Яндекса, прихожане православных храмов по всей стране проигнорировали Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла остаться домаФото: Алексей БУЛАТОВ

Для пожилых людей в храмах предусмотрены скамейкиФото: Алексей БУЛАТОВ

А это храм Рождества Христова на Уралмаше. На первый взгляд здесь немноголюдно, но на службу пришло порядка 50 человек.

На Уралмаше также прошла служба, ее посетили несколько десятков человекФото: Алексей БУЛАТОВ