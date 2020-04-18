Пасхальное богослужение 2020 в Екатеринбурге: прямая онлайн-трансляция

В субботу, 18 апреля, в 23:30 православные христиане Екатеринбурга и Свердловской области, вместе с единоверцами во всем мире, будут отмечать Пасху – Светлое Христово Воскресение. Именно в этот день оканчивается Великий пост – самый продолжительный и строгий пост в году.

За полчаса до полуночи в Свято-Троицком соборе Екатеринбурге пасхальную службу возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

На этой неделе глава Екатеринбургской епархии обратился к верующим с настоятельной просьбой встретить Пасху дома, чтобы не допускать в храмах митрополии столпотворений. Во время пандемии коронавируса это опасно.

Прямая онлайн трансляция Пасхального богослужения в Екатеринбурге.19 апреля 2020 года Екатеринбурге празднуют Пасху во время периода самоизоляции. Видео: телекомпания "Областное телевидение"

По словам митрополита Кирилла, Русская православная церковь разделяет общую обеспокоенность из-за распространения инфекции.

- Мы неоднократно призывали с любовью и заботой относиться к здоровью ближнего, так и ныне повторяем свой призыв блюсти себя в чистоте души и тела, - сказал в своей речи глава Екатеринбургской епархии.

Также владыка призвал не пренебрегать советами врачей и встретить Пасху в 2020 году дома. Для этого несколько телеканалов Свердловской области организовали прямую трансляцию Пасхального богослужения.

«Комсомольская правда-Екатеринбург» при помощи наших коллег с ОТВ также транслирует на сайте праздничную службу, которая проходит в Свято-Троицком соборе Екатеринбурга в ночь на 19 апреля 2020 года.

От традиционного Крестного хода придется отказатьсяФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что традиционного праздничного Крестного хода в Екатеринбурге в 2020 году на Пасху не будет. Вместо него пройдет торжественная литургия 19 апреля в 16 часов в Храме-на-Крови. Ее также будут транслировать телеканалы ОТВ, "Союз" и "41 канал".

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