В Екатеринбурге отменили традиционный Крестный ход в Пасху

10 Апр 2020 2020-04-10T16:18:04+03:00

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Режим самоизоляции в Екатеринбурге и Свердловской области лишь отчасти повлиял на деятельность Екатеринбургской епархии Русской Православной церкви. Так, в уральской столице в дни празднования Пасхи в 2020 году из-за вспышки коронавирусной инфекции пришлось отменить традиционный праздничный Крестный ход.

- Крестного хода не будет. В этом году в связи с особенностями эпидемиологической ситуации во всех храмах будет совершена Пасхальная вечерня. 19 апреля в 16 часов можно будет посмотреть трансляцию этого богослужения из Храма на Крови, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Екатеринбургской епархии.

Также в епархии отметили, что во время празднования Светлого Христова Воскресения все храмы Свердловской области будут открыты для прихожан, здесь будут вестись службы, освящаться куличи и яйца, раздаваться Благодатный огонь.

При этом, в Епархии прихожанам посоветовали воздержаться от походов храм, и посмотреть трансляции праздничного Богослужения по телевизору.

ИСТОЧНИК KP.RU