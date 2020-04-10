2020-04-10T16:18:04+03:00
Общество

В Екатеринбурге отменили традиционный Крестный ход в Пасху

Вместо этого пройдет торжественное богослужение
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Вместо Крестного хода торжественная ВечерняВместо Крестного хода торжественная ВечерняФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Режим самоизоляции в Екатеринбурге и Свердловской области лишь отчасти повлиял на деятельность Екатеринбургской епархии Русской Православной церкви. Так, в уральской столице в дни празднования Пасхи в 2020 году из-за вспышки коронавирусной инфекции пришлось отменить традиционный праздничный Крестный ход.

- Крестного хода не будет. В этом году в связи с особенностями эпидемиологической ситуации во всех храмах будет совершена Пасхальная вечерня. 19 апреля в 16 часов можно будет посмотреть трансляцию этого богослужения из Храма на Крови, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Екатеринбургской епархии.

Также в епархии отметили, что во время празднования Светлого Христова Воскресения все храмы Свердловской области будут открыты для прихожан, здесь будут вестись службы, освящаться куличи и яйца, раздаваться Благодатный огонь.

При этом, в Епархии прихожанам посоветовали воздержаться от походов храм, и посмотреть трансляции праздничного Богослужения по телевизору.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура признала врубку деревьев в парке УрГУПС незаконной
Правительство РФ увеличило максимальную сумму ипотеки для отсрочки по кредиту
В Свердловской области на Пасху будут открыты все храмы для прихожан
В Екатеринбурге отменили традиционный Крестный ход в Пасху
«Тут и боль, и гнев»: дочь маршала Конева о демонтаже памятника ее отцу в Праге
Губернатор разрешил: в небольших городах Свердловской области открываются детские сады и магазины
Пытался откупиться пятью тысячами: свердловские полицейские поймали водителя грузовика на взятке
«Паша поднял руку»: жена актера Прилучного рассказала про домашний ад во время самоизоляции
«Сварил из него похлебку»: на Урале отправили под суд живодера, который убил и съел пса-героя Федю
Южанина, обвиняемого в убийстве молодой екатеринбурженки, оставили в СИЗО
МегаФон прокачал инфраструктуру для онлайн-просмотра видео
Прорыв трубы на перекрестке Уралмаша в Екатеринбурге починят до вечера
Уральский депутат, решивший отдать свое тело на опыты Трампу: коронавирус – афера, и мы на нее повелись
Холдинг «РЖД» вводит в поездах дальнего следования рассадку с учетом рекомендованной социальной дистанции