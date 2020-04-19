«Пяти отказали в посадке из-за температуры»: власти рассказали, почему у прилетевших из Таиланда уральцев забрали паспорта

19 Апр 2020 2020-04-19T11:01:19+03:00

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Минувшей ночью в Екатеринбург прилетел спецборт, который эвакуировал из Таиланда 180 уральцев – жителей Свердловской и Челябинской областей. По прилету всех пассажиров отправили на две недели в обсерватор. Как рассказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом, пятерым людям отказали в посадке на рейс еще в Таиланде из-за того, что у них выявили высокую температуру и признаки ОРВИ. И именно поэтому всех остальных пассажиров изолировали.

- Жители Свердловской области изолированы для исключения риска распространения COVID-19 в случае, если у кого-то из прибывших будет обнаружен вирус, - объяснили в оперштабе. – Это вынужденная, но необходимая мера, которая позволит не только не допустить возможного распространения инфекции, если она есть, но и снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Кроме того, сразу по прилету у всех уральцев забрали паспорт и багаж – но только лишь потому, что они должны пройти обязательную санобработку. И только после этого их вернут владельцам. Кроме того, все уральцы на вторые сутки пройдут тестирование на коронавирус.

- Также сделано все, чтобы пребывание соотечественников на Среднем Урале было максимально комфортным, насколько это возможно в возникших обстоятельствах и в условиях распространения инфекции, - добавили в оперштабе.

Для всех пассажиров рейса подготовлены наборы с необходимыми средствами гигиены, одеждой, а также четырехразовое питание. С ними работают 4 медсестры и 2 фельдшера. В случае необходимости им будет оказываться неотложная помощь – время доезда «скорой» до места изоляции составляет всего 15 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU