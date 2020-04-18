В Екатеринбург возвращаются 180 уральцев, застрявших из-за коронавируса в Бангкоке
Самолет «Уральских авиалиний» вернет в Екатеринбург туристов, застрявших из-за коронавируса в Бангкоке. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, по пути борт совершит техническую посадку в Иркутске для дозаправки. В Кольцово рейс приземлиться в 01:30 ночи 19 апреля.
- Самолет Airbus A321neo отправился из Таиланда со 180 пассажирами, проживающими в Свердловской и Челябинской областях. Это еще один эвакуационный рейс, который авиакомпания выполняет, чтобы помочь соотечественниками вернуться домой, - пояснили в пресс-службе.
Отметим, что ранее авиакомпания отправила борт проводников в простой с окладом в 2/3 МРОТ.
ОФИЦИАЛЬНО
За последние сутки в России зафиксировано 4785 новых случаев коронавируса в 79 регионах. Насчитывается 40 летальных исходов, полностью выздоровели - 467 человек.
Свердловской области проведено 2633 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 2630 человек.
Общее число заболевших на Среднем Урале -126 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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