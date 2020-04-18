2020-04-18T14:34:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Екатеринбург возвращаются 180 уральцев, застрявших из-за коронавируса в Бангкоке

Сегодня самолет «Уральских авиалиний» прибудет в Кольцово
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Самолет прилетит в Кольцово в ночь на 19 апреляСамолет прилетит в Кольцово в ночь на 19 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Самолет «Уральских авиалиний» вернет в Екатеринбург туристов, застрявших из-за коронавируса в Бангкоке. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, по пути борт совершит техническую посадку в Иркутске для дозаправки. В Кольцово рейс приземлиться в 01:30 ночи 19 апреля.

- Самолет Airbus A321neo отправился из Таиланда со 180 пассажирами, проживающими в Свердловской и Челябинской областях. Это еще один эвакуационный рейс, который авиакомпания выполняет, чтобы помочь соотечественниками вернуться домой, - пояснили в пресс-службе.

Отметим, что ранее авиакомпания отправила борт проводников в простой с окладом в 2/3 МРОТ.

ОФИЦИАЛЬНО

За последние сутки в России зафиксировано 4785 новых случаев коронавируса в 79 регионах. Насчитывается 40 летальных исходов, полностью выздоровели - 467 человек.

Свердловской области проведено 2633 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 2630 человек.

Общее число заболевших на Среднем Урале -126 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбург возвращаются 180 уральцев, застрявших из-за коронавируса в Бангкоке
Свердловчанам пригрозили арестом на 15 суток за нарушение самоизоляции
Свердловская область заняла 39 место в рейтинге по распространению коронавируса
Летчик-герой Дамир Юсупов: «Сейчас нам нужно отказаться от привычного образа жизни»
Жена стрелка с Уктуса, обвиняемого в убийстве двух девушек: «Мой муж невиновен!»
«Комсомолка» покажет Пасхальное богослужение в Екатеринбурге 2020
В Екатеринбурге женщина на Lexus снесла металлическое ограждение
В УрФУ из-за пандемии коронавируса большинство студентов не будут сдавать госэкзамены
Первый стационарный тепловизор установили сегодня на железнодорожном вокзале Екатеринбурга
Мораторий на проверки и отсрочка оплаты за аренду: какие меры поддержки окажут власти Екатеринбурга малому и среднему бизнесу
«Мама-инвалид ждет каждый день, что прилечу»: к Евгению Куйвашеву обратилась женщина, которая застряла в Индии из-за коронавируса
Как вести себя в ситуации, когда вызывают на работу, а ребенка не с кем оставить: рассказывает Евгений Куйвашев
«Этого недостаточно»: Евгений Куйвашев рассказал, что ежедневно думает о новых мерах поддержки для уральцев
Обратилась к врачам, но стало еще хуже: в Екатеринбурге женщина собирает миллион на лечение рака
В Екатеринбурге еще одну больницу подготовили для лечения пациентов с коронавирусом
Завершено проектирование объектов энергоснабжения в рамках первого этапа развития инфраструктуры Березниковско-Соликамского узла
«Саша – свободный человек»: в Екатеринбурге суд отпустил айтишника Александра Литреева, задержанного за наркотики