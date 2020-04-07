2020-04-07T16:51:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Бортпроводников «Уральских авиалиний» отправили домой с окладом в восемь тысяч рублей

В руководстве считают, что пошли сотрудникам навстречу
Олег ГАЛИМОВ
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С 6 по 30 апреля часть бортпроводников «Уральских авиалиний» отправили в простой с окладом в 2/3 МРОТС 6 по 30 апреля часть бортпроводников «Уральских авиалиний» отправили в простой с окладом в 2/3 МРОТФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 6 по 30 апреля часть бортпроводников «Уральских авиалиний» отправили в простой с окладом в 2/3 МРОТ. То есть, персонал будет получать 8 020 рублей. В руководстве авиакомпании считают, что таким образом пошли навстречу сотрудникам.

- В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой было принято решение отправить часть бортпроводников в простой. Стоит отметить, что оклад персонала намного ниже МРОТ, а зарплата практически полностью состоит из количества проведенных в воздухе часов, - пояснили в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, что согласно указу президента Владимира Путина, до 30 апреля включительно в стране объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы. В Свердловской области режим самоизоляции будет действовать до 20 апреля.

ОФИЦИАЛЬНО

На данный момент в России зафиксировано 7 497 случаев коронавируса. Число погибших – 58, выздоровевших – 494.

ИСТОЧНИК KP.RU

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