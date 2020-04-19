В Свердловской области – еще 15 заболевших коронавирусом

В Свердловской области официально зарегистрировали еще 15 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Поэтому теперь в регионе 141 заразившийся.

Новые пациенты - жители Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Екатеринбурга. Состояние шестерых больных врачи оценивают как тяжелое, 27-ми – средней тяжести, остальных как удовлетворительное.

Однако есть и хорошие новости: 52 человек за все время медикам удалось полностью вылечить и выписать. Каждый из пациентов сдавал двойные тесты, которые показали отсутствие вируса в организме.

Напомним, что в минувшую пятницу стало известно о первом погибшем в регионе от коронавируса. Им стал 54-летний житель Красноуфимска, который долгое время переносил болезнь «на ногах» и слишком поздно обратился за медпомощью. Тест на COVID-19 подтвердился только после вскрытия.

Кроме того, накануне стало известно о том, что сотрудница ГКБ №40, в которой сейчас лечат основную часть заболевших, также заразилась коронавирусом. Это сотрудница хозяйственной смены, которая, как и положено, в конце рабочего дня сдавала тест на COVID-19. После того, как он подтвердился, женщину сразу же изолировали. А горбольницу №1 также вчера днем закрыли на карантин – у врачей и пациентов подозревают вирус. Все плановые операции в больнице отменены. Теперь пациенты, которые находятся в неотложном и экстренном состоянии, госпитализируются в ГКБ №40 и горбольницу №7.

Вместе с тем, в ночь с субботы на воскресенье в Екатеринбурге прошли пасхальные богослужения. Несмотря на запрет о проведении массовых религиозных мероприятий и обращение Митрополита Кирилла, верующие все-таки пришли на службы. О том, как это было, можно посмотреть в нашем большом фоторепортаже.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек.

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