В Свердловской области 11 новых случаев коронавируса

В Свердловской области зафиксировано 11 новыхслучаев коронавирусной инфекции, об этом сообщает региональный оперштаб. Таким образом, число заболевших в регионе достигло 126 человек. Среди новых заболевших жители Екатеринбурга, Заречного, Серова, Белоярского, Нижнесергинского и Красноуфимского районов.

- Состояние шести пациентов оценивается как тяжёлое, 16-ти - средней тяжести, остальных как удовлетворительное. - пояснили в оперштабе.

Стоит отметить, что накануне стало официально известно о смерти первого пациента со Среднего Урала с коронавирусом. Речь о 54-летнем жителе Красноуфимска, который слишком поздно обратился за квалифицированной помощью после поездки в Москву. Тест на COVID-19 подтвердился лишь после вскрытия.

Глава региона уже выразил соболезнования родным и близким уральца.

- Мурат (имя изменено - Прим. Ред) был хорошим семьянином, любящим мужем. У него остались жена, дочь и сын, - рассказывает знакомый мужчины. - Он работал разнорабочим на рынке и в магазине. Не так давно он вернулся из Москвы. Почувствовал себя плохо, но в больницу обратился не сразу. Родственники будут хоронить его на Родине.

Напомним, что предварительной датой окончания режима самоизоляции в Свердловской области было названо 30 апреля.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в России зафиксировано 4785 новых случаев коронавируса в 79 регионах. За последние сутки зафиксировано 40 летальных исходов, полностью выздоровели - 467 человек.