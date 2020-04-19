19 Апр 2020 2020-04-19T12:15:26+03:00

Семерых уральцев, вернувшихся из Таиланда, через суд заставили отправиться на две недели в обсерватор Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сегодня утром в Екатеринбург приземлился очередной чартерный рейс, который вывез из Таиланда 180 уральцев – жителей Свердловской и Челябинской областей. Всех их принудительно отправили в обсерватор под Полевским, а также забрали паспорта и багаж.

Однако не все прибывшие пассажиры были согласны следовать предписанию санитарных врачей, поэтому в дело пришлось вмешаться суду.

- В результате, по решению суда семь уральцев, вернувшихся сегодня из Таиланда, принудительно поместили в обсерватор «Курганово» в Полевском, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Чкаловского районного суда Екатеринбурга. – В условиях принудительной изоляции им предстоит пробыть до 2 мая.

Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом на Урале, еще перед перелетом пятерым пассажирам было отказано в полете из-за того, что у них обнаружили высокую температуру и признаки ОРВИ. Именно из-за этого всех остальных пассажиров и отправили на принудительную изоляцию. А паспорта и багаж забрали для того, чтобы они прошли санобработку.

ИСТОЧНИК KP.RU