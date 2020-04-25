2020-04-25T10:49:00+03:00
Коронавирус Covid-19

«Одежду забрали, еду ставят на стульчик возле номера»: екатеринбуржцев, прилетевших из Гоа, отправили в обсервацию

Две недели 58 свердловчан проведут в санатории на карантине
Юлия СТАЛИНА
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Пассажиров досматривали уже в самолете. Фото: читатель "КП"Пассажиров досматривали уже в самолете. Фото: читатель "КП"
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В субботу утром, «Уральские авиалинии» доставили екатеринбуржцев из индийского Гоа. 62 пассажира прилетели в Кольцово, но сразу после прохождения таможни 52 человека увезли в обсервацию под Екатеринбургом. Эта база отдыха «Остров сокровищ» в поселке Садовый.

- Сразу после посадки пограничники прямо в самолете оформили пассажирам въездные документы. Их обследовали сотрудники Роспотребнадзора. Для обеспечения эпидбезопасности 58 свердловчан направлены на 14 дней в обсервацию, где для них созданы все условия, - сообщает оперштаб COVID-19 по Свердловской области.

Всем выдали предупреждение о нарушении самоизоляции. Фото: читатель "КП"

Всем выдали предупреждение о нарушении самоизоляции. Фото: читатель "КП"

Пассажиров заранее предупредили об обсервации. В аэропорту также всем выдали предупреждение и что будет, если нарушить самоизоляцию. В санатории уральцев расселили по номерам и забрали одежду.

- Еда тут столовская, но можно договориться с поваром о своих предпочтениях. Из номера выходить нельзя, тарелки ставят возле двери на табуретку. Есть телевизор и вай фай. Передачки от родственников запрещены. Всю одежду забрали на дезинфекцию, выдали другую на несколько размеров больше, - рассказывает Ксения Старицина, туристка из Гоа.

Екатеринбуржцы, прилетевшие из Гоа, рассказывают об условиях в обсервации.

Напомним, первый борт «Уральских авиалиний» с эвакуированными из-за границы россиянами прибыл в Екатеринбург 19 апреля из Таиланда. 180 жителей Свердловской и Челябинской областей. Свердловчан отвезли в обсервационную зону на базу «Курганово». Еще 21 апреля привезли 69 туристов из Турции, их поместили в обсерватор под Асбестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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