«Поставлен новый печальный рекорд»: когда Свердловская область выйдет на плато по числу заболевших COVID-19
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, когда регион выйдет на плато по числу заболевших коронавирусом. Этим он поделился в своем блоге в Instagram.
- Сейчас оценки экспертов звучат разные – от выхода на плато уже на следующей неделе до прекращения постоянного роста новых случаев через месяц. Но сегодня, например, в целом по России поставлен новый печальный рекорд по числу заболевших, да и данные по Свердловской области одни из самых высоких за весь период, - написал губернатор.
По его словам, пока что санврачи не дают никаких точных прогнозов по ситуации с COVID-19, поскольку она довольно подвижная. «Думаю, эпидемиологи ждут объективных факторов, которые бы позволили более или менее точно смоделировать развитие событий», - добавил Куйвашев.
Напомним, что в целом по Свердловской области на сегодняшний день зафиксировано 395 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 58 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»