«Поставлен новый печальный рекорд»: когда Свердловская область выйдет на плато по числу заболевших COVID-19

27 Апр 2020 2020-04-27T08:31:40+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, когда регион выйдет на плато по числу заболевших коронавирусом. Этим он поделился в своем блоге в Instagram.

- Сейчас оценки экспертов звучат разные – от выхода на плато уже на следующей неделе до прекращения постоянного роста новых случаев через месяц. Но сегодня, например, в целом по России поставлен новый печальный рекорд по числу заболевших, да и данные по Свердловской области одни из самых высоких за весь период, - написал губернатор.

По его словам, пока что санврачи не дают никаких точных прогнозов по ситуации с COVID-19, поскольку она довольно подвижная. «Думаю, эпидемиологи ждут объективных факторов, которые бы позволили более или менее точно смоделировать развитие событий», - добавил Куйвашев.

Напомним, что в целом по Свердловской области на сегодняшний день зафиксировано 395 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 58 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU