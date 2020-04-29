Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 29 апреля 2020 года: пробка из «скорых» и бой за премии от Путина

БОЛЬНИЦЫ НА КАРАНТИНЕ

За прошедшие сутки в Екатеринбурге и Свердловской области официально подтверждены еще 85 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии на Среднем Урале COVID-19 заболели 539 человек, 108 из них уже полностью вылечились и отправились домой.

На этот раз больные выявлены в Екатеринбурге, Красноуфимске, Первоуральске, Тугулыме, Полевском и Камышлове.

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Состояние 19 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое, 54 человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.

Восемь больниц Екатеринбурга и Свердловской области закрыты на карантин из вспышки коронавируса. Так, число зараженных пациентов и сотрудников в Центральной городской больнице №1 Екатеринбурга достигло 114 человек. Накануне опасный диагноз подтвердился еще у 11 врачей, все они находятся под пристальным наблюдением коллег.

В майские праздники, по словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, регионе выйдет на плато по распространению COVID-19.

Пробка из скорых в Екатеринбурге - явление неообычноеФото: Алексей БУЛАТОВ

РАДОНИЦА

В Радоницу в Екатеринбурге на кладбища пришли немало горожан. Они приняли решение помянуть ушедших родственников по традиции: прибраться на могилах.

Охрана не препятствовала посетителям, так как останавливать людей в этом случае смотрители посчитали неэтичным.

По словам сотрудников объектов, хоть народ и пришел на кладбища, посещаемость 28 апреля все равно оказалась меньше, чем в прошлые годы. Никаких нарушений здесь не было.

Напомним, что ранее главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских запретил посещение кладбищ (за исключением похоронных процессий) и религиозных объектов. Однако люди восприняли этому меру, как рекомендацию, а не строгий запрет.

Многие горожане предпочли не изменять традиции и посетить погосты в родительский деньФото: Алексей БУЛАТОВ

«ПУТИНСКИЕ» ПРЕМИИ

В Екатеринбурге персонал бригад скорой медицинской помощи боятся, что им не доплатят премии, которые анонсировал президент Владимир Путин.

28 апреля медики 13 подстанций скорой помощи в уральской столице заявили, что их лишат федеральных премий. Также врачи говорят, что им не хватает средств защиты в борьбе с коронавирусом. Речь идет о респираторах, бахилах и специального комбинезона для водителя скорой.

По словам медиков, руководство им заявило, что премии в размере от 25 до 80 тысяч рублей получат только сотрудники станций скорой помощи №15 и №7, так как все остальные специалисты не работают в зоне заражения.

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Остальные бригады ежедневно выезжают на вызовы с пневмонией и ОРВИ, и где гарантия, что у пациентов нет коронавируса?

При этом в Горздраве все эти заявления опровергли. Но медики намерены добиться выплат.

ПРОБКА ИЗ СКОРЫХ, КАК В МОСКВЕ

В Екатеринбурге возле приемного покоя ГКБ №24 вечером 28 апреля горожане и пациенты медицинского учреждения наблюдали скопление автомобилей скорой медицинской помощи.

Фотографиями с места событий с «КП-Екатеринбург» поделились врачи больницы. До недавнего времени больница работала в обычном режиме. Но теперь сюда доставляют больных с коронавирусом.

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- Сегодня такая пробка впервые. Теперь у нас как в Москве и Санкт-Петербурге, - говорят врачи.

Отметим, что в этой пробке не было бригад с подстанций №15 и №7, которым пообещали выплаты из Москвы.