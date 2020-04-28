В оперштабе рассказали, почему машины скорой встали в пробку у больницы, куда свозят пациентов с коронавирусом

28 Апр 2020 2020-04-28T18:40:53+03:00

До этого подобные пробки наблюдались в Москве и Питере. Фото: читатель "КП"

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В региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 прокомментировали ситуацию с огромной вереницей автомобилей скорой, скопившихся перед 24-й городской больницей Екатеринбурга. Напомним, совсем недавно это медицинское учреждение перепрофилировали под борьбу с коронавирусом. До недавнего времени профильной больницей, где лечили COVID-19 считалась ГКБ№40.

Фотографиями пробки с «КП» поделились врачи, которые встали в пробку.

- В 24-ой больнице на прием пациентов работают два приемных покоя. Один - в хирургическом, второй - в терапевтическом корпусе. Очередь могла скопиться из-за того, что часть машин стоит в очереди на обработку транспорта, - предположили в оперштабе.

Мы спросили у одного из врачей скорой, который сегодня также был вынужден стоять в пробке, действительно ли вереница машин скопилась из-за очереди на обработку?

- Вранье! Тот «приемник» уже полный, а машины мы обрабатываем сами, - отметил медик.

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ИСТОЧНИК KP.RU