2020-04-28T18:09:02+03:00
Общество

«Как в Москве и Питере»: в Екатеринбурге машины скорой встали в огромную пробку у больницы, куда свозят пациентов с COVID-19

Пациенты, у многих из которых подозревают COVID-19, находятся внутри машин
Евгений Стоянов
Поделиться:
Машины находятся у так называемого приемника. Фото: читатель "КП"Машины находятся у так называемого приемника. Фото: читатель "КП"
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге машины скорой помощи встали в огромную пробку около 24-й городской больницы, расположенной на переулке Рижский. Напомним, несколько дней назад это медицинское учреждение было перепрофилировано под борьбу с коронавирусом. До недавнего времени профильной больницей, где лечили COVID-19 считалась ГКБ№40, но она оказалась переполнена.

Фотографиями пробки с «КП» поделились врачи, которые в настоящее время находятся у 24-й больницы.

- В связи с тем, что ГКБ 40 закрыта, так как переполнена больными, в 24-ю больницу перепрофилировали на борьбу с COVID-19. Теперь больница принимает подтверждённый коронавирус, ОРВИ и пневмонии. Сегодня такая пробка впервые. Теперь у нас, как в Москве и Питере, - рассказал «Комсомолке» один из врачей, попросивший не указывать его имя.

До этого подобные пробки из машин скорой можно было наблюдать только в Москве и Питере. Фото: читатель "КП"

До этого подобные пробки из машин скорой можно было наблюдать только в Москве и Питере. Фото: читатель "КП"

Другой медик, работающий на скорой, обратил внимание на один существенный факт. В этой пробке нет врачей из 15-й и 7-й подстанций. Именно эти подстанции скорой считаются профильными в борьбе с COVID-19 и именно эти врачи получат денежные надбавки, обещанные врачам и водителям скорой президентом.

К моменту приезда нашего фотографа пробка не исчезла Фото: Алексей БУЛАТОВ

К моменту приезда нашего фотографа пробка не исчезлаФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что сегодня – в День сотрудника скорой помощи – медики выступили с заявлением. Они рассказали, что они испытывают острую нехватку индивидуальных средств защиты и антисептических растворов. Кроме того, врачи 13 подстанций недовольны тем, что их собираются лишить «путинских» выплат. Врачи считают, что рискуют заразиться коронавирусом ничуть не меньше, чем врачи профильных подстанций.

Это фото сделано в половине восьмого вечера. Пробка не иссякает уже в течение часа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это фото сделано в половине восьмого вечера. Пробка не иссякает уже в течение часаФото: Алексей БУЛАТОВ

Мы отправили фотографии огромного скопления машин в региональный штаб по борьбе с коронавирусом и попросили их рассказать, является ли такая пробка штатной ситуацией. На момент публикации ответа от оперштаба не пришло.

Дополнение от 20:04.

Позже в оперативном штабе прокомментировали вереницу машин, собравшихся у 24-й больницы.

- В 24-ой больнице на прием пациентов работают два приемных покоя. Один - в хирургическом, второй - в терапевтическом корпусе. Очередь могла скопиться из-за того, что часть машин стоит в очереди на обработку транспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Большинство вызовов от паникеров»: врач о том, как изменилась работа скорой помощи на Урале после самоизоляции После вспышки COVID-19 на Урале медикам приходится работать в усиленном режиме. Наш герой – врач скорой медицинской помощи. На условиях анонимности он согласился рассказать о том, как изменилась их работа после введения в Екатеринбурге режима самоизоляции, а также об основных проблемах, с которыми столкнулись медики скорой после вспышки COVID-19 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Свердловской области на майские праздники усилят полицейский патруль
За сутки медики проверили на коронавирус больше четырех тысяч уральцев
Куйвашев поблагодарил уральцев перенесших коронавирус и ставших донорами плазмы
В Екатеринбурге тем, кто соблюдал режим самоизоляции, продлили действие электронных проездных
Свыше 7 тысяч сотрудников Свердловской железной дороги переведены на удаленный режим работы
Свердловский губернатор назвал лучшее средство профилактики и лечения коронавируса
Александр Высокинский получил предостережение от Генпрокуратуры из-за вспышки коронавируса в больнице Екатеринбурга
ВТБ продолжает обслуживание клиентов с истекшим сроком паспорта
С начала весны на реках и озерах Урала утонули шесть человек
Свердловские дошкольники на самоизоляции через Zoom изучают ПДД
«Теперь нельзя купить даже уголь»: свердловский оперштаб опроверг слухи о полном запрете на продажу алкоголя
ВТБ в первом квартале нарастил продажи розничных кредитов на 8%
Материлась и буянила: пьяная екатеринбурженка укусила полицейского в плечо, когда ее задержали за ругань в магазине
Лучше поздравьте по телефону: уральцам напомнили о самоизоляции в майские праздники
Уральский олигарх из Госдумы поздравил медиков, но отказал в покупке жизненно важного аппарата
В Свердловской области хотят ввести штрафы за нарушение «сон-часа»
Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
Из чаши Вечного огня в Екатеринбурге достали бутылку из-под водки
В Росгвардии объяснили, как во время пандемии продлить срок действия разрешения на ношение оружия
В лесопарке под Екатеринбургом вырубят 302 сосны
Акция «Георгиевская ленточка» пройдет на Урале в онлайн-формате
Дыхательная медитация по веб-камере: на Урале разработали программу реабилитации для переболевших COVID-19
На «майские» праздники по всей Свердловской области хотят запретить жарить шашлыки
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» проведут антикризисный конкурс среди лидеров социального предпринимательства
Пожертвовать может каждый: в супермаркетах Екатеринбурга установят боксы для сбора продуктов
На СвЖД стартовала акция в честь уральцев, ушедших на фронт с вокзала Екатеринбург
Нарушителей самоизоляции в Свердловской области оштрафовали на 22 500 рублей