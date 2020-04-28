«Как в Москве и Питере»: в Екатеринбурге машины скорой встали в огромную пробку у больницы, куда свозят пациентов с COVID-19

В Екатеринбурге машины скорой помощи встали в огромную пробку около 24-й городской больницы, расположенной на переулке Рижский. Напомним, несколько дней назад это медицинское учреждение было перепрофилировано под борьбу с коронавирусом. До недавнего времени профильной больницей, где лечили COVID-19 считалась ГКБ№40, но она оказалась переполнена.

Фотографиями пробки с «КП» поделились врачи, которые в настоящее время находятся у 24-й больницы.

- В связи с тем, что ГКБ 40 закрыта, так как переполнена больными, в 24-ю больницу перепрофилировали на борьбу с COVID-19. Теперь больница принимает подтверждённый коронавирус, ОРВИ и пневмонии. Сегодня такая пробка впервые. Теперь у нас, как в Москве и Питере, - рассказал «Комсомолке» один из врачей, попросивший не указывать его имя.

До этого подобные пробки из машин скорой можно было наблюдать только в Москве и Питере. Фото: читатель "КП"

Другой медик, работающий на скорой, обратил внимание на один существенный факт. В этой пробке нет врачей из 15-й и 7-й подстанций. Именно эти подстанции скорой считаются профильными в борьбе с COVID-19 и именно эти врачи получат денежные надбавки, обещанные врачам и водителям скорой президентом.

К моменту приезда нашего фотографа пробка не исчезлаФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что сегодня – в День сотрудника скорой помощи – медики выступили с заявлением. Они рассказали, что они испытывают острую нехватку индивидуальных средств защиты и антисептических растворов. Кроме того, врачи 13 подстанций недовольны тем, что их собираются лишить «путинских» выплат. Врачи считают, что рискуют заразиться коронавирусом ничуть не меньше, чем врачи профильных подстанций.

Это фото сделано в половине восьмого вечера. Пробка не иссякает уже в течение часаФото: Алексей БУЛАТОВ

Мы отправили фотографии огромного скопления машин в региональный штаб по борьбе с коронавирусом и попросили их рассказать, является ли такая пробка штатной ситуацией. На момент публикации ответа от оперштаба не пришло.

Дополнение от 20:04.

Позже в оперативном штабе прокомментировали вереницу машин, собравшихся у 24-й больницы.

- В 24-ой больнице на прием пациентов работают два приемных покоя. Один - в хирургическом, второй - в терапевтическом корпусе. Очередь могла скопиться из-за того, что часть машин стоит в очереди на обработку транспорта.

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