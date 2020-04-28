2020-04-28T15:30:00+03:00
Общество

В Екатеринбурге врачи скорой заявили, что их собираются лишить «путинских» премий за борьбу с коронавирусом

Также медики заявили, что им не хватает средств индивидуальной защиты от пандемии коронавируса, но в Горздраве это опровергают
Евгений Стоянов
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По словам врачей, защитные костюмы выдают огромного размера, в итоге девушкам они велики и из-за этого не плотно прилегают к телу. Фото: читатель "КП"По словам врачей, защитные костюмы выдают огромного размера, в итоге девушкам они велики и из-за этого не плотно прилегают к телу. Фото: читатель "КП"
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28 апреля в России отмечается День работника скорой помощи. В свой профессиональный праздник медики из 13 подстанций скорой (всего в Екатеринбурге их 15) пожаловались на то, что их собираются лишить «путинских» выплат за борьбу c коронавирусом. Кроме того, медики не довольны существующими условиями труда. Врачи говорят, что испытывают острую нехватку дезинфицирующих средств, а также средств индивидуальной защиты.

Также в разговоре с «КП» несколько врачей скорой, попросившие не указывать их имена, заявили, что им приходится за свой счет стирать в прачечных одежду, так как второго комплекта формы нет, а нести домой заразу они боятся.

- С телевизора было много громких слов о дополнительных выплатах и грантах медицинским работникам, непосредственно работающим с Covid-19, а так же медработникам, которые находятся в риске заражения этой инфекции. Как нам разъяснило начальство, денежные выплаты получат только специально отведенные подстанции СМП (это 15-ая и 7-ая подстанции), ибо все остальные не находятся в зоне риска заражения. Из-за таких слов руки опускаются дальше работать в таком режиме. Мы каждый день по несколько раз выезжаем на ОРВИ и пневмонии, но кто сказал, что там нет того самого Covid-19? – задаются вопросам медики в анонимном сообщении, разосланном по нескольким крупным городским пабликам в соцсетях.

Напомним, президент Владимир Путин пообещал, что все врачи и водители скорой, которые входят в зону заражения COVID-19, получат дополнительные денежные выплаты (от 25 до 80 тысяч рублей). Эти деньги медики будут получать в течение трех месяцев. Но, по словам врачей, эти надбавки получат только медики 15-й и 7-й подстанций скорой помощи. Дело в том, что именно эти подстанции считаются профильными в борьбе с коронавирусом в Екатеринбурге.

Вот такие маски выдают врачам. Фото: читатель "КП"

Вот такие маски выдают врачам. Фото: читатель "КП"

Также врачи скорой утверждают, что им выдают только по два комбинезона на смену - для врача и фельдшера. Но при этом медикам не выдают ни бахил, ни респираторов. Водителя скорой комбинезоном и вовсе не обеспечивают.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу екатеринбургского Горздрава. Там подтвердили, что именно 15-я и 7-я подстанция являются профильными в борьбе с коронавирусом.

- Выплаты сотрудникам скорой помощи за март ведутся в строгом соответствии с нормативной документацией и за фактически отработанное время. Сотрудникам, участвующим в оказании медицинской помощи людям с COVID-19 и гражданам из группы риска заражения (контактным), в настоящее время произведены выплаты за период 16-31 марта. За апрель ведутся расчеты в строгом учете выполненных вызовов, - рассказали в Горздраве.

По словам врачей, водителям скорых защитные костюмы не выдают. Фото: читатель "КП"

По словам врачей, водителям скорых защитные костюмы не выдают. Фото: читатель "КП"

В ведомстве добавили, если при приеме или обслуживании все-таки выяснится, что у больного коронавирус, то эта информация будет зафиксирована в медицинской документации, и за работу с такими пациентами врачи получат надбавки.

Слова врачей о том, что им не хватает индивидуальных защитных средств в Горздраве опровергли.

- Все бригады на сегодняшний день обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с временными порядками. Одноразовые защитные комбинезоны выданы для бригад, не работающих сверх норматива для защиты при оказании помощи пациентам с респираторной патологией не связанной с COVID-19. Для обслуживания других вызовов бригады оснащены масками, перчатками и защитными очками, - отметили в ведомстве.

Врачи 13 подстанций (в них не входят медики из 15-й и 7-й подстанции) считают, что их права грубо нарушены. Они собираются написать коллективное обращение в прокуратуру. В настоящий момент его подписали 90 человек.

Напомним, это не первый скандал, связанный со скорой помощью Екатеринбурга. Зимой 67 водителей скорой собирались устроить забастовку. Мы подробно рассказывали, чем именно шоферы были недовольны. В итоге после того, как в ситуацию вмешалась прокуратура проблему удалось решить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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