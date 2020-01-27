2020-01-27T16:06:01+03:00
Общество

Прокуратура Екатеринбурга проверит, в каких условиях работали водители скорой, решившие устроить забастовку

В акции собираются принять участие 67 шоферов
Евгений Стоянов
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Водители недовольны условиями, которые им предложил новый работодательВодители недовольны условиями, которые им предложил новый работодательФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Екатеринбурга начала проверку после многочисленных публикаций СМИ о готовящейся забастовке водителей скорой помощи. Как мы писали до этого, водители трех подстанций скорой помощи не довольны тем, что их собираются перевести на новую схему работы. Шоферам придется оформлять ИП, либо становиться самозанятыми.

Прокуратура, в частности, проверит, не были ли нарушены трудовые права водителей скорой.

В надзорном ведомстве уточнили, что сейчас эти водители официально трудоустроены и имеют все соцгарантии, предусмотренные законодательством. Но с 1 февраля 2020 года контракт между МБУ «Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса» и ООО «Эффективная система здравоохранения» заканчивается. Новой фирмой-работодателем для водителей трех подстанций станет пермская компания ООО «Феникс-Логистика». Именно она выиграла аукцион.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратура города установит, в каких подстанциях скорой медицинской помощи руководством ООО «Феникс-Логистика» предложено перейти водителям на гражданско-правовой договор, даст оценку законности действий юридического лица и МБУ «Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса», проверит соблюдение требований трудового законодательства, законодательства о здравоохранении, - рассказали в свердловской прокуратуре.

При наличии нарушений надзорное ведомство собирается предпринять меры прокурорского реагирования.

Недавно депутат Госдумы Андрей Альшевских заявил, что уже обратился к Евгению Куйвашеву, чтобы губернатор оперативно предотвратил конфликт и сохранил коллектив водителей скорой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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