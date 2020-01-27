Депутат Госдумы потребовал губернатора Куйвашева вмешаться в забастовку водителей скорой в Екатеринбурге

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:30:52+03:00

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Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских подключился к ситуации с забастовкой водителей скорой помощи в Екатеринбурге. Альшевских заявил, что уже обратился к губернатору Евгению Куйвашеву.

Недавно мы писали, что в Екатеринбурге 67 водителей трех подстанций скорой помощи собираются устроить забастовку и не выходить на смены с 1 февраля. Это связано с тем, что их собираются перевести на новую схему работы. Водителям придется оформлять ИП, либо становиться самозанятыми.

- Сейчас водители трех подстанций скорой помощи Екатеринбурга трудоустроены в аутсорсинговой компании. С 1 февраля меняется подрядчик, и по идее он должен был взять сотрудников в штат. Но фирма, как пишут СМИ, выставила свои жесткие условия: оформляться ипэшниками или самозанятыми. Шоферы с подобным ультиматумом не согласны и намерены бойкотировать последнюю смену, 31 января, - написал Андрей Альшевских у себя в Facebook.

Также депутат заявил, что Горздрав «самоустранился от проблемной ситуации», заявив, что ведомство не касается, кто будет управлять машинами.

Альшевсих уточнил, что уже обратился к Евгению Куйвашеву, чтобы губернатор оперативно предотвратил конфликт и сохранил коллектив водителей скорой.

ИСТОЧНИК KP.RU