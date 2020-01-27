2020-01-27T11:45:13+03:00
Общество

«Нас заменят на гастарбайтеров»: в Екатеринбурге 67 водителей скорой готовятся к забастовке

С 1 февраля они решили не выходить на смену из-за новых условий работы
Евгений Стоянов
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Водители недовольны тем, что новый работодатель заставляет их оформлять на себя ИПВодители недовольны тем, что новый работодатель заставляет их оформлять на себя ИПФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге ожидается массовая забастовка водителей скорой помощи. Они не желают работать по новой схеме, которую им предложила пермская компания. Как рассказали «КП-Екатеринбург» один из водителей, собирающийся учувствовать в забастовке, с 1 февраля на смену не выйдут 67 человек.

«ОФОРМЛЯЙТЕ НА СЕБЯ ИП»

Это водители трех подстанций скорой помощи в Екатеринбурге. Речь идет о подстанции № 6, расположенной на улице Серафимы Дерябиной, подстанции № 3 на улице Машиностроителей и подстанции № 5 на Братьев Быковых. Сейчас водители этих подстанций работают на аутсорсинге с московской фирмой. Компания дает им автомобили, а также предоставляет официальное трудоустройство, соцпакет и исправно платит зарплату (25–26 тысяч рублей в месяц). Но уже с первого февраля все может резко измениться.

- Нам сказали: вы должны оформить на себя ИП, либо работать, как самозанятые. А это значит никаких отпусков и соцпакета. Вся ответственность будет лежать на водителе. Налоги мы должны будем за себя платить сами, - рассказывает водитель скорой Александр (имя изменено. – Прим. Ред.).

«КОГДА НА РАБОТУ НЕ ВЫЙДЕТ ПОЧТИ 70 ВОДИТЕЛЕЙ, ГОРОД ЭТО ОЩУТИТ»

В забастовке собираются принять участие три подстанции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В забастовке собираются принять участие три подстанцииФото: Алексей БУЛАТОВ

Александр уточнил, что когда водителям предложили новую схему работы, то они возмутились и сказали, что после вычета всех необходимых выплат на руки они будут получать значительно меньше, чем раньше. Водители готовы были работать только если бы их месячная зарплата была в районе 50 тысяч.

- Но нам сказали, что готовы поднять только до 30 тысяч. Ну что смеяться? Какой смысл? Еще и придется платить в год по 35-40 тысяч за ИП! – негодует Александр.

При этом, по словам Александра, пермская компания никаких переговоров с ними не ведет:

- Нам поставили ультиматум: либо самозанятость, либо ИП. Трудовой договор им категорически не интересен, - подытожил Александр. – Когда на работу не выйдет почти 70 водителей, то это будет очень ощутимо для города. В итоге мы придем к тому, что водителями скорой начнут нанимать гастарбайтеров.

«НИКАКОГО БУНТА ВОДИТЕЛЕЙ СКОРОЙ НЕТ»

В екатеринбургском Горздраве «КП» рассказали, что пермская компания, о которой идет речь в нашей статье, - ООО «Феникс-логистика» (связаться с ее представителями к моменту публикации не удалось).

Также в Горздраве поспешили успокоить горожан.

- В Екатеринбурге аутсорсинг автомобилей скорой помощи внедрен на трех подстанциях из 13. Это 18 бригад скорой помощи, которые выезжают на вызовы То есть о том, что "все подстанции" в ночь на 1 февраля встанут по каким-либо причинам (если таковые будут), нельзя рассуждать даже теоретически. Никакого бунта водителей скорой помощи в Екатеринбурге нет и быть не может, - отметили в Горздраве.

Также в ведомстве уточнили, что с 1 февраля новая компания-аутсорсер, согласно контракту, обязана вывести свои автомобили на линию. В Горздраве уверены, что это произойдет.

- Будут ли от данной компании работать водители, которые работали у предыдущего аутсорсера - это только вопрос трудовых взаимооотношений между водителями и компанией. На качестве и доступности медицинской помощи для жителей города это никоим образом не скажется, - подытожили в Горздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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