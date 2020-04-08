Свердловские врачи, работающие с зараженными коронавирусом, получат спецвыплаты до 80 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин объявил о выплатах для врачей, которые непосредственно контактируют с зараженными коронавирусной инфекцией. На эти цели их федерального бюджета выделят 10 миллиардов рублей, а размер ежемесячной выплаты составит 80 тысяч рублей

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/771817" frameborder="0"></iframe> Путин: врачам доплатят до 80 тысяч рублей за борьбу с коронавирусом.

Кроме этого среднему медицинскому персоналу выплатят по 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу – по 25 тысяч. Врачи скорой помощи получат премии в размере 50 тысяч, фельдшеры и водители – по 25 тысяч рублей.

Кроме этого президент РФ дал указ автоматически продлить паспорта, водительские права и другие документы, которые истекли во время пандемии. Также всем, кто потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости – выплатить МРОТ. Это 12 130 рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

В России зафиксировано 8 672 случая коронавируса. Погибших – 63, выздоровевших – 580. В Свердловской области заболели 56 человек. С 28 марта по 20 апреля в регионе действует режим самоизоляции.

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