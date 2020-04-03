2020-04-03T23:19:13+03:00
Общество

В детсадах Екатеринбурга и Свердловской области откроют «дежурные группы»

Как в Екатеринбурге и Свердловской области будут работать детские сады с 6 апреля: отвечает министр
Лев ИСТОМИН
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В детские сады будут брать только детей тех. кто работает в апрелеВ детские сады будут брать только детей тех. кто работает в апрелеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Екатеринбурге и Свердловской области решением регионального руководства закрыты все детские сады. Это связано с опасностью распространения коронавирусной инфекции на Среднем Урале.

- Детсады мы закрываем для сохранения здоровья людей. Чем быстрее сегодня мы обеспечим все санитарно-гигиенические требования и изоляцию детей, тем быстрее вернемся к привычной жизни, - сообщил «КП-Екатеринбург» министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

При этом, глава регионального ведомства отметил, что в каждом населенном пункте Свердловской области, где есть детский сад, решением регионального штаба и глав муниципальных образований будут открыты «дежурные группы» в дошкольных учреждения.

Школьникам полчетверти придется учиться из дома Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Школьникам полчетверти придется учиться из домаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Туда уже на следующей неделе будут ходить дети тех, кто работает, несмотря на нерабочие дни.

- Сотрудники детских садов, эта задача ложится на медицинских работников, должны организовать проверку каждого ребенка. Этот вызов (вспышка коронавируса – прим.ред.) дает нам возможность использовать новые технологии, новые способы организации работы. Думаю, что наша система образования с этим вызовом справится, - резюмировал министр Юрий Биктуганов.

Отметим, что с 6 апреля в школах и вузах Свердловской области стартует процесс дистанционного обучения. Знания ученики будут получать посредством интернета и современной техники.

Для нового формата обучения губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил из регионального резервного фонда 20 миллионов рублей. На эти деньги во все школы области провели скоростной интернет, а также закупили компьютерную технику. Родителям детей, у которых нет возможности выйти в интернет, передадут в пользование планшеты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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