7 Май 2020 2020-05-07T19:53:52+03:00

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Уральский НИИ ОММ не стали убирать из списка больниц для лечения зараженных коронавирусом. Об этом ранее просил федеральные власти губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после того как врачи и пациенты создали петицию против перепрофилирования медучреждения. С вопросом о разрешении ситуации с НИИ ОММ обратились к главе региона в Instagram. Роддом собирались полностью перепрофилировать под лечение зараженных коронавирусом, если для этого будет необходимость.

- Формально, институт в этом списке остался. Но количество коек в нем для потенциального перепрофилирования значительно снижено. С трехсот до семидесяти. А это значит, что если институт и начнут на время перепрофилировать, то лишь в крайнем случае и совершенно точно без ущерба для оказания высококвалифицированной медпомощи беременным и новорожденным, - рассказал Евгений Куйвашев.

Губернатор также рассказал, что параллельно в регионе создаются коечные места, чтобы быть готовыми при любом развитии ситуации предложить другие варианты. Например, на площадке «Екатеринбург ЭКСПО» будет развернуто дополнительно 50 реанимационных коек.

- Сегодня система здравоохранения готова к неблагоприятному развитию ситуации, мы мобилизационную работу не останавливаем, поэтому на данном этапе я не вижу необходимости во включении в эту работу НИИ ОММ, - добавил губернатор.

Напомним, в конце апреля в стенах исследовательского института получали медицинскую помощь 182 женщины из разных регионов страны. В неонатальных отделениях находилось 95 детей, из них в реанимации- 16. По словам специалистов, в такой ситуации их выписка и перегоспитализация пациентов в ближайшее время невозможна. Кроме того, врачи обращали внимание на то, что НИИ ОММ не готова к приему пациентов с COVID-19 из-за недостатка необходимой техники.

ИСТОЧНИК KP.RU