Уральский НИИ ОММ не стали убирать из списка больниц для лечения зараженных коронавирусом
Уральский НИИ ОММ не стали убирать из списка больниц для лечения зараженных коронавирусом. Об этом ранее просил федеральные власти губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после того как врачи и пациенты создали петицию против перепрофилирования медучреждения. С вопросом о разрешении ситуации с НИИ ОММ обратились к главе региона в Instagram. Роддом собирались полностью перепрофилировать под лечение зараженных коронавирусом, если для этого будет необходимость.
- Формально, институт в этом списке остался. Но количество коек в нем для потенциального перепрофилирования значительно снижено. С трехсот до семидесяти. А это значит, что если институт и начнут на время перепрофилировать, то лишь в крайнем случае и совершенно точно без ущерба для оказания высококвалифицированной медпомощи беременным и новорожденным, - рассказал Евгений Куйвашев.
Губернатор также рассказал, что параллельно в регионе создаются коечные места, чтобы быть готовыми при любом развитии ситуации предложить другие варианты. Например, на площадке «Екатеринбург ЭКСПО» будет развернуто дополнительно 50 реанимационных коек.
- Сегодня система здравоохранения готова к неблагоприятному развитию ситуации, мы мобилизационную работу не останавливаем, поэтому на данном этапе я не вижу необходимости во включении в эту работу НИИ ОММ, - добавил губернатор.
Напомним, в конце апреля в стенах исследовательского института получали медицинскую помощь 182 женщины из разных регионов страны. В неонатальных отделениях находилось 95 детей, из них в реанимации- 16. По словам специалистов, в такой ситуации их выписка и перегоспитализация пациентов в ближайшее время невозможна. Кроме того, врачи обращали внимание на то, что НИИ ОММ не готова к приему пациентов с COVID-19 из-за недостатка необходимой техники.
ИСТОЧНИК KP.RU
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