«Мне стоять больно, а врачи указали на дверь»: в Екатеринбурге рожениц выгнали из роддома из-за пациентки с подозрением на COVID-19

В Екатеринбурге закрыли роддом при больнице № 40, а нескольких рожениц в прямом смысле отправили по домам. Причиной этому стала поступившая накануне девушка, спустя 10 часов врачи сообщили о ее положительном тесте на COVID-19. За это время южанка контактировала с девушками из двух палат, родильное отделение пришлось закрывать.

Одно из тех, кто находился рядом с потенциальной зараженной, оказалась 24-летняя София Мовчан. Для нее это уже вторые роды, совсем скоро на свет должна появиться долгожданная девочка. София решила заранее лечь на сохранение, но в итоге в одиночестве и с тяжелыми сумками уезжала на такси домой.

Муж Софии приносит ей под дверь продукты, но пока не может увидеться с женой. Фото: предоставлено героиней публикации

Теперь девушке предстоят роды в роддоме № 14 на Уралмаше, который был переоборудован под прием пациенток с коронавирусной инфекцией. Муж Софьи вместе с сыном уехал к свекрови, связь поддерживают лишь по телефону.

Роженица рассказала о южанке, из-за которой закрыли на карантин роддом в Екатеринбурге 00:00 00:00

- Состояние, к сожалению, оставляет желать лучшего, - рассказывает «КП» София Мовчан. – Врачи были в ужасе, когда поняли, что пустили в палату возможного носителя инфекции. Один так и сказал мне: «Сейчас полетят головы». К вечеру нас всех стали выгонять, я сначала пыталась объяснить ситуацию и просила оставить меня до родов. На 41-й неделе беременности стоять больно, а врачи указывают на дверь. Теперь остается ждать схваток и лишь потом вызывать скорую помощь. Я и за мужа очень сильно волнуюсь, он остался с полуторогодовалым сыном, ему без меня тяжело.

У самой Софии также оперативно взяли тест на коронавирус, но его результаты пока не готовы.

- Насколько мне известно, девушка могла заразиться от кого-то из родственников, у одного из которых уже подтвердился диагноз, - добавляет София. – Она очень навязчиво со всеми общалась. Поступила в палату в 11:20, а в 21:00 уже всех изолировали.

В региональном оперштабе подтверждают случившееся, но отмечают, что делать окончательные вывода пока преждевременно. Пациенток с осложнениями переводят в перинатальный центр города и в Областной перинатальный центр.

София и ее сын. Фото: предоставлено героиней публикации

- Предписанием Роспотребнадзора введены карантинные меры в роддоме ГКБ №40 из-за зафиксированного случая COVID-19 у одной из пациенток, госпитализированной туда накануне. В отделении незамедлительно были приняты все меры, положенные в таких случаях: установление контактных, постконтактное тестирование, изоляция, дезинфекция, - пояснили в оперштабе.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в Свердловской области зарегистрировано 1952 случая заражения коронавирусной инфекцией. Состояние 13 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 37-ми - как средней степени тяжести, остальных как удовлетворительное.