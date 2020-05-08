2020-05-08T14:26:40+03:00
Общество

ЕГЭ 2020 в Екатеринбурге и Свердловской области хотят перенести из-за коронавируса

Минпросвещения РФ может скорректировать сроки после майских праздников
Мария Трапезникова
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Сроки проведения ЕГЭ могут перенести на более поздний период из-за коронавирусаСроки проведения ЕГЭ могут перенести на более поздний период из-за коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Учебный год подходит к концу, однако в этот раз он выдался очень сложным из-за пандемии коронавируса в стране и, в целом, в мире. И всех выпускников волнует один вопрос: когда начнутся экзамены? На сегодняшний день основной период ЕГЭ в Свердловской области планируется начать 8 июня.

Однако Минпросвещения РФ не исключает, что сроки сдвинутся на июль. Скорректировать график могут после майских праздников.

- С учетом исполнения рекомендаций Роспотребнадзора о соблюдении дистанции полтора метра в условиях распространения коронавируса министерством образования сделан прогноз увеличения количества аудиторий и пунктов проведения экзаменов, а также численности работников, привлекаемых к проведению ЕГЭ, - рассказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

По его словам, для проведения экзаменов необходимо будет открыть дополнительно 37 пунктов, 794 аудитории и привлечь 1 387 организаторов. Сейчас областные власти прорабатывают вопрос обеспечения безопасности выпускников во время ЕГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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