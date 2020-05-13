Стало известно, когда свердловчанам разрешат гулять и заниматься спортом

13 Май 2020 2020-05-13T16:45:57+03:00

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Свердловская область готовится выходить из режима самоизоляции, который действует до 18 мая. По словам губернатора Евгений Куйвашева, ограничения будут сниматься постепенно. Глава области рассказал, когда свердловчанам разрешат гулять и заниматься спортом. Это произойдет после 19 мая, сейчас готовится специальный указ о выходе из карантина.

- Мы разрешим индивидуальные прогулки, а также занятия спортом на свежем воздухе, посещение парков и скверов. Но мы призываем соблюдать дистанцию и конечно же не собираться большими компаниями, заявил Евгений Куйвашев.

Режим самоизоляции в Свердловской области ввели с 28 марта. К этому времени были закрыты все общественные места, выходить на улицу можно только в магазин, аптеку, на работу или прогулку с собакой. Ввели даже штраф для нарушителей карантина до 3 тысяч рублей для физический лиц. Пока ограничения действуют до 18 мая.

О других этапах выхода Свердловской области из режима самоизоляции читайте по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU