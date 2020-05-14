Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 14 мая 2020 года: отмена ОГЭ и возвращение к нормальной жизни

СТАТИСТИКА

За последние сутки в Екатеринбурге и Свердловской области официально зарегистрировано 135 новых случаев заболевания коронавирусом. Новые случаи зафиксированы в Екатеринбурге, Кушве, Ревде, Нижней Салде, Верхней Пышме, Асбесте, Алапаевске, Ирбите, Верхотурье, Новоуральске, Первоуральске, Реже, Тугулыме.

Всего с начала февраля, когда в Екатеринбурге и Свердловской области началась пандемия коронавируса, здесь зарегистрировано 2 298 случаев COVID-19. Сегодня 13 пациентов находятся в больницах уральской столицы в тяжелом состоянии, 68 – в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

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На днях стало известно, что коронавирусом заразились семь специалистов Свердловского госпиталя ветеранов всех войн, их тут же изолировали, а медицинское учреждение закрыли на карантин. Диагноз по итогам тестов подтвердился у 60 сотрудников госпиталя. Половина из них уже выздоровела.

В лабораториях ежедневно делают сотни исследований на COVID-19Фото: Алексей БУЛАТОВ

БЕЗ ОГЭ

13 мая на федеральном уровне принято решение о переносе Единого государственного экзамена с 8 июня на более поздний срок из-за пандемии коронавируса, а Основной государственный экзамен у девятиклассников и вовсе решили отменить. В ближайшее время регионам озвучат даты переноса.

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Выпускники 11 классов, которые не планируют после окончания школы поступать в вузы, аттестат можно будет получить без сдачи ЕГЭ. В документ поставят отметки по итогам года. Экзамен будут сдавать только те, кто планирует продолжить обучение в высшем учебном заведении.

В этом году пору экзаменов пришлось перенести на более поздний срокФото: Алексей БУЛАТОВ

ИЗ СУМРАКА САМОИЗОЛЯЦИИ НА СВЕТ

В Свердловской области завершается режим самоизоляции. С 19 мая регион постепенно будет приходить в себя. Правила возвращения к нормальной жизни анонсировал губернатор области Евгений Куйвашев.

1. Открываются магазины и торговые центры. Теперь по правилам в помещении на одного человека должно быть не менее 10 квадратных метров площади. Также каждая торговая точка должна получить документ о санэпидбезопасности. Кинотеатры и зоны общепита пока открывать не будут. Общепит вне торговых центров уже работает и продолжит работу в формате уличных кафе из расчета тех же 10 «квадратов» на человека.

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2. Людям разрешат беспрепятственно гулять с 19 мая, посещая парки, скверы и любые общественные места. Только одна мера предосторожности – дистанция в 1,5 – 2 метра.

3. Детские сады пока в полную силу работать не будут, в Екатеринбурге и Свердловской области увеличат число дежурных групп в дошкольных учреждениях.

4. По сути восстанавливается работа всех отраслей экономики, крове сферы развлечений: в крупных городах Среднего Урала с неблагополучной обстановкой по коронавирусу на сегмент досуга пока наложено табу. Кстати. Везде будут работать даже бани.

5. В крупных городах продажа алкогольной продукции по-прежнему будет ограничена по времени, ее можно будет приобрести с 10 до 19 часов.