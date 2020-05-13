«У 60 человек подтвердили COVID-19»: стало известно, как заразились медики из госпиталя ветеранов войн в Екатеринбурге

Не так давно стало известно, что семь медработников Свердловского госпиталя ветеранов войн заразились коронавирусом. Всех сотрудников сразу же изолировали, а учреждение закрыли на карантин. Сегодня стало известно, что в госпитале подтвердился COVID-19 у 60 человек. Половина из них, к счастью, поправилась.

- Медработники заболевали в определенной протяженность во времени. Всего заболело 60 специалистов, половина из них выздоровела. Руководитель госпиталя находится на рабочем месте, - рассказал во время брифинга с журналистами вице-губернатор Павел Креков. – У всех заболевание проходит в легкой форме.

Кроме того, стало известно, как заболели эти 60 врачей – из-за пациента из ЦГБ №1, которого перевели туда. Напомним, именно в 1-ой больнице, которая находится в Екатеринбурге, не так давно произошла самая крупная вспышка коронавируса – диагноз подтвердили у 91 человека, включая пациентов и сотрудников. Больницу сразу закрыли на карантин, а не так давно из нее выписали последнего переболевшего COVID-19. И снова закрыли, но на этот раз на дезинфекцию.

- Все заболевшие в госпитале изолированы. На работе это никак не сказывается. Во всех помещениях, где был обнаружен очаг, были сразу же проведены санобработки, - добавил Павел Креков. – Все территории также были продезинфицированы.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 2 298 случаев заражения. При этом за все время медикам удалось поставить на ноги 534 человека. Состояние 13 человек врачи оценивают как тяжелое, 68-ми – средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

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