Уральские военные продезинфицируют госпиталь ветеранов войн, где нашли заболевших COVID-19
Уральские военные из ЦВО проведут санобработку Клинического психоневрологического госпиталя ветеранов войн в Екатеринбурге, где не так давно нашли семерых заболевших коронавирусом. Все они – медработники. Обрабатывать помещения будет мобильный расчет оперативного реагирования войск РХБ защиты, в который входит 20 человек.
- Будет продезинфицировано больше 100 помещений медучреждения. Работы будут проводиться по решению командования ЦВО по обращению властей Свердловской области, - рассказали в пресс-службе ЦВО.
Напомним, всего за две недели военные провели дезинфекцию 86 социальных центров и интернатов в Североуральске, Волчанске, Карпинске, Новой Ляле и других районах региона. За это время было использовано больше 150 тонн дезинфектанта.
ИСТОЧНИК KP.RU
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