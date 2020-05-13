Уральские военные продезинфицируют госпиталь ветеранов войн, где нашли заболевших COVID-19

13 Май 2020 2020-05-13T11:46:43+03:00

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Уральские военные из ЦВО проведут санобработку Клинического психоневрологического госпиталя ветеранов войн в Екатеринбурге, где не так давно нашли семерых заболевших коронавирусом. Все они – медработники. Обрабатывать помещения будет мобильный расчет оперативного реагирования войск РХБ защиты, в который входит 20 человек.

- Будет продезинфицировано больше 100 помещений медучреждения. Работы будут проводиться по решению командования ЦВО по обращению властей Свердловской области, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Напомним, всего за две недели военные провели дезинфекцию 86 социальных центров и интернатов в Североуральске, Волчанске, Карпинске, Новой Ляле и других районах региона. За это время было использовано больше 150 тонн дезинфектанта.

ИСТОЧНИК KP.RU