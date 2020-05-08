2020-05-08T11:58:03+03:00
Общество

Семь медработников Свердловского госпиталя ветеранов войн заразились COVID-19

Все сотрудники изолированы, в здании проводится санобработка
Мария Трапезникова
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Семь медработников Свердловского госпиталя ветеранов войн заразились COVID-19Семь медработников Свердловского госпиталя ветеранов войн заразились COVID-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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У семи медицинских сотрудников Свердловского госпиталя ветеранов войн подтвердился коронавирус. Об этом во время брифинга с журналистами заявил главный санврач России Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.

- Сейчас все работники изолированы. Мы проводим все необходимые мероприятия, чтобы снизить риски заражения, - уточнил он.

Напомним, что госпиталь пришлось закрыть на карантин, как и несколько других медицинских учреждений (ЦГКБ №1, №3 и Уральский институт кардиологии). Это было сделано из-за того, что у одного из пациентов нашли COVID-19.

Самая крупная вспышка заражения коронавирусом была обнаружена в ЦГКБ №1 – диагноз подтвердился у 91 человека, включая персонал и пациентов. Больницу закрыли на карантин, началось расследование. Спустя несколько недель из учреждения выписали последнего заболевшего, и в помещении началась масштабная санобработка.

Кроме того, согласно недавним данным, в Свердловской области за все время коронавирус нашли у 124 врачей. По словам Дмитрия Козловских, это лишь малая часть (9%) от общего числа заболевших на Среднем Урале.

На сегодняшний день в регионе официально зарегистрировано 1 584 случая заражения COVID-19. При этом за все время медикам удалось поставить на ноги 292 человека. К тому же, сегодня губернатор Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции в области до 18 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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