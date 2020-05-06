В Свердловской области у 124 врачей выявили коронавирус
В Свердловской области у 124 врачей выявили новую коронавирусную инфекцию. Как рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских, большинство очагов инфекции уже локализовано.
- Среди всех заболевших 124 человека — медицинские работники. Есть ряд очагов - где-то более крупные, где-то менее. Сейчас это 9% от общего числа зараженных, - пояснил Козловских.
Кроме этого специалист пояснил, что после майских праздников режим самоизоляции может быть продлен.
6 мая.Комментарии главного санитарного врача по Свердловского области Дмитрия Козловских.
- Если после майских праздников заболеваемость пойдет на спад, то на этот случай есть установка постепенно убирать ограничения и возобновлять работу на производствах и в сфере торговли. Если же динамика будет прежней или ухудшится, то режим самоизоляции будет продлен, - заявил в ходе брифинга Козловских.
ОФИЦИАЛЬНО
По состоянию на 6 мая на Среднем Урале выявлено 1353 случая COVID-19.
Состояние 22 госпитализированных с коронавирусом оценивается как тяжелое, 61 пациента – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное. Всего уральские врачи вылечили уже 212 человек.
За последние сутки подтверждены два случая смерти больных, зараженных коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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