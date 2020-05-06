2020-05-06T15:06:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области у 124 врачей выявили коронавирус

По данным главного санитарного врача региона, это лишь 9% от общего числа заболевших на Среднем Урале
Олег ГАЛИМОВ
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Всего на Среднем Урале выявлено 1353 случая COVID-19Всего на Среднем Урале выявлено 1353 случая COVID-19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Свердловской области у 124 врачей выявили новую коронавирусную инфекцию. Как рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских, большинство очагов инфекции уже локализовано.

- Среди всех заболевших 124 человека — медицинские работники. Есть ряд очагов - где-то более крупные, где-то менее. Сейчас это 9% от общего числа зараженных, - пояснил Козловских.

Кроме этого специалист пояснил, что после майских праздников режим самоизоляции может быть продлен.

6 мая.Комментарии главного санитарного врача по Свердловского области Дмитрия Козловских.

- Если после майских праздников заболеваемость пойдет на спад, то на этот случай есть установка постепенно убирать ограничения и возобновлять работу на производствах и в сфере торговли. Если же динамика будет прежней или ухудшится, то режим самоизоляции будет продлен, - заявил в ходе брифинга Козловских.

ОФИЦИАЛЬНО

По состоянию на 6 мая на Среднем Урале выявлено 1353 случая COVID-19.

Состояние 22 госпитализированных с коронавирусом оценивается как тяжелое, 61 пациента – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное. Всего уральские врачи вылечили уже 212 человек.

За последние сутки подтверждены два случая смерти больных, зараженных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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