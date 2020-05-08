В Свердловской области за сутки нашли еще 155 случаев коронавируса

В Свердловской области за сутки подтвердились еще 155 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19. Поэтому теперь в регионе – 1 584 заболевших.

Новыми пациентами стали жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Арамиля, Богдановича, Асбеста, Каменска-Уральского, Алапаевска, Артемовского, Ирбита, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Туринска, Белоярского и Рефтинского. Помимо этого, диагноз подтвердился еще у одного рабочего, прибывшего из Мурманска. Сейчас вся группа находится в обсервации в Камышловском районе.

- Врачи оценивают состояние 14-ти пациентов как тяжелое, 34-х – средней тяжести, остальных как удовлетворительное, - рассказали в региональном оперштабе.

В Свердловской области по-прежнему зафиксировано три смерти от COVID-19. Один из погибших был жителем Красноуфимска, двое других – пенсионеры из Екатеринбурга.

Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось вылечить 292 человека. Они сдали двойные тесты на коронавирус и были отпущены по домам.

Фото: информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

Накануне стало известно, что в сиротском приюте «Каравелла», который находится на территории Екатеринбурга, заболели еще пять детей. У всех болезнь протекает бессимптомно. О первом зараженном ребенке в центре стало известно в конце апреля, приют закрыли на карантин, а девочку изолировали, но избежать распространения инфекции не удалось.

Напомним, что в Свердловской области действует режим самоизоляции, а с 1 по 11 мая – масочный режим. Раньше он распространялся только на районы области, где было больше всего зараженных. Однако накануне губернатор Куйвашев издал указ, согласно которому теперь режим действует на территории всей области без исключений. Это значит, что теперь нужно обязательно носить защитную маску в общественном транспорте и любых закрытых помещениях. За этим обещают пристально следить.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.

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