Губернатор Куйвашев ввел масочный режим на территории всей Свердловской области. Соответствующая информация подписана в новом указе, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно ему, с сегодняшнего дня, 7 мая, во всех общественных местах, транспорте и закрытых помещениях обязательно нужно носить защитную маску. Напомним, ранее такой режим действовал, с 1 мая, но только на территориях, где была самая неблагополучная ситуация с коронавирусом. сейчас указ распространяется на всю Свердловскую область.

Изменения вступают в силу с момента публикации указа и действуют до 11 мая.

Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом

Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом

Кроме того, согласно документу, начиная с 12 мая, все жители с коронавирусом, которые получили постановления санврачей об обязательной изоляции, должны будут использовать мобильные телефоны с сим-картам. Их раздадут всем пациентам с COVID-19 легкой бессимптомной формы. Теперь, согласно разрешению губернатора, они смогут лечиться на дому. И с помощью телефонов будут общаться с лечащими врачами по видеосвязи. Кроме того, эти же мобильные будут отслеживаться по геолокации.

- Часть пациентов с бессимптомным и легким течением заболевания может получать медицинскую помощь на дому. А это значит, что должен быть постоянный канал связи между ними и лечащими врачами. Если для этого необходимо закупить телефоны с сим-картами, вручить их пациентам – значит, надо это сделать, — заявил Евгений Куйвашев.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зафиксировано 1 429 заболевших. Из них 243 человека медикам удалось за все время поставить на ноги. В регионе зарегистрировано три смерти от COVID-19.

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