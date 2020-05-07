2020-05-06T23:31:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 7 мая 2020 года: спасенное «солнышко» и принцип губернатора

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге и Свердловской области на 7 мая 2020 года
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Людей на улицах стало заметно больше из-за жаркой погодыЛюдей на улицах стало заметно больше из-за жаркой погодыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

ВРАЧИ ТОЖЕ БОЛЕЮТ

За прошедшие сутки в Екатеринбурге и Свердловской области коронавирус подтвержден у 76 человек. Все они находятся в больницах уральской столицы. Всего на Среднем Урале с начала пандемии COVID-19 зарегистрировано 1 353 человек с этим диагнозом.

Новые зараженные коронавирусом оказались жители Екатеринбурга, Первоуральска, Арамили, Ирбита, Красноуфимска, Сысерти, Тавды, Камышлова, Верхней Пышмы, Артемовского, Рефтинского, а также Режевского ГО и Байкаловского района.

Как живет Чехия после пандемии коронавируса: рассказывает ресторатор из Праги, работавший в Екатеринбурге

00:00
00:00

22 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, 61 человек – в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. При этом, с начала пандемии в регионе полностью выздоровели 212 человек.

Официально подтверждены два смертельных случая: у скончавшихся обнаружен COVID-19. Сейчас в области действует масочный режим: средства защиты необходимо использовать во всех общественных местах.

Также с начала февраля в Свердловской области 124 врача заразились коронавирусом, это 9% от общего числа заболевших. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

Передвижения по улице - только в масках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Передвижения по улице - только в маскахФото: Алексей БУЛАТОВ

СПАСЕННЫЙ МАЛЫШ

Тем временем от коронавируса врачи сумели спасти двухлетнего Льва Русинова из Красноуфимска, который на этой неделе выписан из больницы №40 в Екатеринбурге.

Ребенок полностью здоров и уже вернулся домой к родителям. Маленького пациента медики называли во время лечения «солнышком». Весь медперсонал в защитных костюмах маленький Лева воспринимал как Дедов Морозов. От них он получил самый главный подарок – здоровье.

Памятка для жителей Екатеринбурга и Свердловской области Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Памятка для жителей Екатеринбурга и Свердловской областиФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ПРИНЦИП ГУБЕРНАТОРА

Теперь доплаты за риски, связанные с коронавирусом, будут получать не отдельные бригады скорой помощи и сотрудники больниц, а все специалисты из бригад и амбулаторно-клинической службы региона, которые ведут борьбу с COVID-19. Доплаты составят от 10 до 40 тысяч рублей ежемесячно.

Также по 30 тысяч рублей будут получать волонтеры, которые работают с пожилыми гражданами и инвалидами, и по 15 тысяч рублей - те из них, которые работают с документацией и консультируют по телефону.

Актуально ли открывать вклады в банках в период самоизоляции: рассказывает эксперт

00:00
00:00

Такое принципиальное решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заявивший, что в деле борьбы с коронавирусом важна справедливость в отношении тех, кто ставит себя под удар.

Что касается режима самоизоляции, то тут просчитаны два варианта развития событий после майских праздников: если заболеваемость пойдет на спад, то ограничения постепенно начнут снимать. Если же динамика с зараженными коронавирусом уральцами будет угрожающей, то режим самоизоляции продлят. Об этом сообщил Дмитрий Козловских.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Почему на Западе не торопятся вводить «иммунные паспорта» после пандемии COVID-19
Свердловскую область на шесть дней окутает смог
В Екатеринбурге за нарушения правил во время пандемии закрыли один из магазинов «Гипербола»
Сотрудники МЧС провели дезинфекцию территорий шести больниц Екатеринбурга
В Екатеринбурге стоматология проведет онлайн-консультацию по вопросам протезирования
Губернатор Свердловской области заступился за студентку медколледжа, которая пожаловалась ему в Instagram
Когда в Свердловской области можно будет сдать тест на иммунитет к коронавирусу: отвечает Куйвашев
В Свердловской области после праздников планируют возобновить вакцинацию детей
За сутки медики проверили на коронавирус больше пяти тысяч уральцев
На Урале пациентов, переносящих коронавирус без симптомов, отправят в обсервации