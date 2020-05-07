Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 7 мая 2020 года: спасенное «солнышко» и принцип губернатора
ВРАЧИ ТОЖЕ БОЛЕЮТ
За прошедшие сутки в Екатеринбурге и Свердловской области коронавирус подтвержден у 76 человек. Все они находятся в больницах уральской столицы. Всего на Среднем Урале с начала пандемии COVID-19 зарегистрировано 1 353 человек с этим диагнозом.
Новые зараженные коронавирусом оказались жители Екатеринбурга, Первоуральска, Арамили, Ирбита, Красноуфимска, Сысерти, Тавды, Камышлова, Верхней Пышмы, Артемовского, Рефтинского, а также Режевского ГО и Байкаловского района.
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22 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, 61 человек – в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. При этом, с начала пандемии в регионе полностью выздоровели 212 человек.
Официально подтверждены два смертельных случая: у скончавшихся обнаружен COVID-19. Сейчас в области действует масочный режим: средства защиты необходимо использовать во всех общественных местах.
Также с начала февраля в Свердловской области 124 врача заразились коронавирусом, это 9% от общего числа заболевших. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.
Передвижения по улице - только в маскахФото: Алексей БУЛАТОВ
СПАСЕННЫЙ МАЛЫШ
Тем временем от коронавируса врачи сумели спасти двухлетнего Льва Русинова из Красноуфимска, который на этой неделе выписан из больницы №40 в Екатеринбурге.
Ребенок полностью здоров и уже вернулся домой к родителям. Маленького пациента медики называли во время лечения «солнышком». Весь медперсонал в защитных костюмах маленький Лева воспринимал как Дедов Морозов. От них он получил самый главный подарок – здоровье.
Памятка для жителей Екатеринбурга и Свердловской областиФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
ПРИНЦИП ГУБЕРНАТОРА
Теперь доплаты за риски, связанные с коронавирусом, будут получать не отдельные бригады скорой помощи и сотрудники больниц, а все специалисты из бригад и амбулаторно-клинической службы региона, которые ведут борьбу с COVID-19. Доплаты составят от 10 до 40 тысяч рублей ежемесячно.
Также по 30 тысяч рублей будут получать волонтеры, которые работают с пожилыми гражданами и инвалидами, и по 15 тысяч рублей - те из них, которые работают с документацией и консультируют по телефону.
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Такое принципиальное решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заявивший, что в деле борьбы с коронавирусом важна справедливость в отношении тех, кто ставит себя под удар.
Что касается режима самоизоляции, то тут просчитаны два варианта развития событий после майских праздников: если заболеваемость пойдет на спад, то ограничения постепенно начнут снимать. Если же динамика с зараженными коронавирусом уральцами будет угрожающей, то режим самоизоляции продлят. Об этом сообщил Дмитрий Козловских.
ИСТОЧНИК KP.RU
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