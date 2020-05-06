2020-05-06T18:53:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Свердловский губернатор распорядился доплачивать всем бригадам скорой помощи, сотрудникам поликлиник и волонтерам

Какие выплаты установил губернатор Свердловской области медикам и волонтерам
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Доплаты теперь будут получать все медики, находящиеся в зоне рискаДоплаты теперь будут получать все медики, находящиеся в зоне рискаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посчитал справедливым решением распространить доплаты из бюджета на все бригады скорой медицинской помощи, а также на сотрудников амбулаторно-поликлинических подразделений вне зависимости от того, был у них контакт с пациентами из группы риска или нет.

Причина в том, что риски на работе в период пандемии коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области возросли у всех медиков. Также губернатор решил доплачивать волонтерам, которые сейчас работают с пожилыми людьми и инвалидами. Они будут получать по 30 тысяч рублей в месяц. А те, кто общается с пациентами по телефону и работает с документами – по 15 тысяч рублей в месяц.

Как поднять иммунитет во время самоизоляции: советы екатеринбургского эксперта

00:00
00:00

Итак, какие доплаты губернатор установил для медиков:

1. Специалисты с высшим фармацевтическим образованием или иным высшим образованием, предоставляющие или обеспечивающие предоставление медицинских услуг, а также работающие с материалом – по 30 000 рублей.

2. Врачи-патологоанатомы, проводящие прижизненные или посмертные исследования, у граждан с коронавирусом – по 40 000 рублей.

3. Средний медицинский персонал, проводящий прижизненные или посмертные патологоанатомические исследования, у граждан с коронавирусом – по 20 000 рублей.

4. Младший медицинский персонал, проводящий прижизненные или посмертные патологоанатомические исследования, у граждан с коронавирусом – по 10 000 рублей.

Доплаты распределили по категориям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доплаты распределили по категориямФото: Алексей БУЛАТОВ

5. Врачи, принимающие участие в проведении судебно-медицинской экспертизы, в том числе и лабораторных исследованиях материала граждан с коронавирусом или с подозрением на него – по 40 000 рублей.

6. Работники с высшим фармацевтическим образованием или иным высшим образованием, предоставляющие медицинские услуги или обеспечивающих их предоставление, принимающим участие в проведении судебно-медицинской экспертизы, в том числе и лабораторных исследованиях материала граждан с коронавирусом или с подозрением на него – 30 000 рублей.

7. Средний медицинский персонал, принимающий участие в проведении судебно-медицинской экспертизы, в том числе и лабораторных исследованиях материала граждан с коронавирусом или с подозрением на него – 20 000 рублей.

8. Младший медицинский персонал, принимающий участие в проведении судебно-медицинской экспертизы, в том числе и лабораторных исследованиях материала граждан с коронавирусом или с подозрением на него – 10 000 рублей.

Губернатор принял решение не делить медиков на тех. кто должен получать деньги, и тех, кто может остаться без них Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор принял решение не делить медиков на тех. кто должен получать деньги, и тех, кто может остаться без нихФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что в конце апреля сотрудники тринадцати подстанций скорой медицинской помощи пожаловались на то, что их собираются лишить доплат, которые им пообещал президент России Владимир Путин.

По их мнению, по телевизору прозвучало немало красивые заявлений от представителей власти, но в Екатеринбурге медикам пояснили, что дополнительные деньги получат только те, кто работает на подстанциях скорой помощи, специально отведенными на выезды к горожанам с симптомами коронавируса. Речь идет о подстанциях № 7 и №15.

В ответ главный врач скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев заявил, что жалуются только те, кто не работает с коронавирусными пациентами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге врачи скорой заявили, что их собираются лишить «путинских» премий за борьбу с коронавирусом. Также медики заявили, что им не хватает средств индивидуальной защиты от пандемии коронавируса, но в Горздраве это опровергают (подробнее)

«Жалуются те, кто не работает с COVID-19»: глава скорой помощи Екатеринбурга о том, почему «путинские» выплаты достанутся не всем врачам. Игорь Пушкарев также объяснил «КП-Екатеринбург» ситуацию с нехваткой индивидуальных средств защиты (подробнее)

После заявлений врачей скорой помощи, которых собираются лишить «путинских» премий, прокуратура Екатеринбурга начала проверку. Надзорное ведомство также проверит слова врачей о том, что им не хватает защитных средств (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Сотрудники МЧС провели дезинфекцию территорий шести больниц Екатеринбурга
В Екатеринбурге стоматология проведет онлайн-консультацию по вопросам протезирования
Губернатор Свердловской области заступился за студентку медколледжа, которая пожаловалась ему в Instagram
Когда в Свердловской области можно будет сдать тест на иммунитет к коронавирусу: отвечает Куйвашев
В Свердловской области после праздников планируют возобновить вакцинацию детей
За сутки медики проверили на коронавирус больше пяти тысяч уральцев
На Урале пациентов, переносящих коронавирус без симптомов, отправят в обсервации
Уральцев предупредили об аномальной жаре: правила безопасности от спасателей МЧС
«Больше половины – из-за пала травы и мусора»: за майские праздники свердловские спасатели потушили 227 пожаров
Выбираем лучшее название: екатеринбуржцев зовут проголосовать за Академический микрорайон
В Екатеринбурге под суд отправили учредителя стройкомпании за кражу 2,5 миллиардов рублей у дольщиков
Чего стоит ждать свердловчанам после майских праздников: отвечает главный санитарный врач области
В Екатеринбурге закрывается сеть магазинов «Райт»
ЕГЭ 2020 в Екатеринбурге и Свердловской области могут перенести на июль
В апреле погрузка на Свердловской железной дороге cоставила 11,8 миллионов тонн
Готовьте бинокли: в мае уральцы смогут наблюдать за полетом МКС
Мэрия Екатеринбурга отдаст 3,5 миллиона рублей за презентацию набережной Исети на солидной выставке
На Урале директора строительной компании оштрафовали на 120 тысяч за смерть крановщика
С начала года на рак бесплатно проверились больше двух тысяч свердловчан
ВТБ предлагает онлайн-покупку ценных бумаг
Уральские бизнесмены получат 130 миллионов из федерального бюджета
Когда в Екатеринбурге отключат отопление: отвечает мэрия
За первые майские праздники на свердловских трассах поймали 400 пьяных водителей
За сутки медики вылечили от коронавируса еще 30 свердловчан
Уралец хотел ограбить ювелирный магазин, но не заметил охранника
Скрытая угроза: почему нельзя употреблять парацетамол без назначения врача
За первые майские праздники на Урале обработали от коронавируса 17 тысяч домов