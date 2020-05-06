Свердловский губернатор распорядился доплачивать всем бригадам скорой помощи, сотрудникам поликлиник и волонтерам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посчитал справедливым решением распространить доплаты из бюджета на все бригады скорой медицинской помощи, а также на сотрудников амбулаторно-поликлинических подразделений вне зависимости от того, был у них контакт с пациентами из группы риска или нет.

Причина в том, что риски на работе в период пандемии коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области возросли у всех медиков. Также губернатор решил доплачивать волонтерам, которые сейчас работают с пожилыми людьми и инвалидами. Они будут получать по 30 тысяч рублей в месяц. А те, кто общается с пациентами по телефону и работает с документами – по 15 тысяч рублей в месяц.

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Итак, какие доплаты губернатор установил для медиков:

1. Специалисты с высшим фармацевтическим образованием или иным высшим образованием, предоставляющие или обеспечивающие предоставление медицинских услуг, а также работающие с материалом – по 30 000 рублей.

2. Врачи-патологоанатомы, проводящие прижизненные или посмертные исследования, у граждан с коронавирусом – по 40 000 рублей.

3. Средний медицинский персонал, проводящий прижизненные или посмертные патологоанатомические исследования, у граждан с коронавирусом – по 20 000 рублей.

4. Младший медицинский персонал, проводящий прижизненные или посмертные патологоанатомические исследования, у граждан с коронавирусом – по 10 000 рублей.

Доплаты распределили по категориямФото: Алексей БУЛАТОВ

5. Врачи, принимающие участие в проведении судебно-медицинской экспертизы, в том числе и лабораторных исследованиях материала граждан с коронавирусом или с подозрением на него – по 40 000 рублей.

6. Работники с высшим фармацевтическим образованием или иным высшим образованием, предоставляющие медицинские услуги или обеспечивающих их предоставление, принимающим участие в проведении судебно-медицинской экспертизы, в том числе и лабораторных исследованиях материала граждан с коронавирусом или с подозрением на него – 30 000 рублей.

7. Средний медицинский персонал, принимающий участие в проведении судебно-медицинской экспертизы, в том числе и лабораторных исследованиях материала граждан с коронавирусом или с подозрением на него – 20 000 рублей.

8. Младший медицинский персонал, принимающий участие в проведении судебно-медицинской экспертизы, в том числе и лабораторных исследованиях материала граждан с коронавирусом или с подозрением на него – 10 000 рублей.

Губернатор принял решение не делить медиков на тех. кто должен получать деньги, и тех, кто может остаться без нихФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что в конце апреля сотрудники тринадцати подстанций скорой медицинской помощи пожаловались на то, что их собираются лишить доплат, которые им пообещал президент России Владимир Путин.

По их мнению, по телевизору прозвучало немало красивые заявлений от представителей власти, но в Екатеринбурге медикам пояснили, что дополнительные деньги получат только те, кто работает на подстанциях скорой помощи, специально отведенными на выезды к горожанам с симптомами коронавируса. Речь идет о подстанциях № 7 и №15.

В ответ главный врач скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев заявил, что жалуются только те, кто не работает с коронавирусными пациентами.

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