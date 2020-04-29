«Жалуются те, кто не работает с COVID-19»: глава скорой помощи Екатеринбурга о том, почему «путинские» выплаты достанутся не всем врачам

В день сотрудника скорой помощи, 28 апреля, врачи из разных подстанций Екатеринбурга выступили с заявлением. Медикам скорых не хватает индивидуальных средств защиты и антисептических растворов. Кроме того, они недовольны тем, что их собираются лишить «путинских» выплат. А ведь они также работают на передовой и рискуют заразиться коронавирусом ничуть не меньше, чем врачи профильных подстанций. В Екатеринбурге таких две – 15-я и 7-я. Именно они ездят к пациентам с подтвержденным COVID-19 или к тем, кто с ними контактировал.

Чтобы разобраться в ситуации «Комсомолка» встретилась с врачами скорой помощи, которые собрались на территории 8-й подстанции в 7:00.

«ЛЮБАЯ ПНЕВМОНИЯ МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ COVID-19»

- У нас две подстанции, где выявлен коронавирус. Кто-то пришел и обработал нам эти подстанции? Нет! - эмоционально начинает одна из врачей.

Медики просят не называть их имена и не снимать лица, опасаясь, что эти заявления выйдут им боком.

- Заболели сотрудники не профильных подстанций, не 15-й и не 7-й! А все потому, что у других подстанции нехватка средств индивидуальной защиты. А 15-ая и 7-ая более защищены, чем мы, - говорит еще один врач. – Посмотрите, как эти люди одеты и как мы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/776052" frameborder="0"></iframe> Врачи скорой помощи пожаловались на недостатки в организации работы с COVID-19.Алексей БУЛАТОВ

Разговор заходит о пробке из машин скорой помощи, которые выстроились 24-й больницы. Медучреждение только недавно перепрофилировали под борьбу с коронавирусом. По словам врачей, в этой пробке не было ни одной машины от профильных подстанций. А ведь это как раз доказывает, что другие врачи также могут контактировать с заболевшими новой коронавирусной инфекцией.

- Любая пневмония или ОРВИ может впоследствии обернуться COVID-19, а усиленные средства индивидуальной защиты выдают только 7-й и 15-й подстанциям, - возмущаются врачи. –Как и надбавки, которые президент обещал тем, кто работает с заболевшими COVID-19.

По словам медиков, руководство их проблем не замечает. Они неоднократно пытались встретиться с главным врачом скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорем Пушкаревым, но тот якобы их всячески избегает. Чтобы их услышали, медики подготовили заявление в прокуратуру. Сейчас его подписали порядка 90 человек.

В свою очередь «Комсомолке» удалось договориться о встрече с высокопоставленным медиком. Он принял нас в своем рабочем кабинете. Игорь Пушкарев читал вчерашнее обращение медиков.

«НИ ОДИН СОТРУДНИК СКОРОЙ НЕ БУДЕТ ОБДЕЛЕН»

- У меня работает 1890 человек. Насколько я понимаю, по вашим данным, заявление в прокуратуру подписали около 90 человек, - говорит Игорь Пушкарев. – Эти обращения идут от людей, которые не работают с COVID. Это самое главное – эти люди не работают с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Игорь Пушкарев рассказал, что сейчас на скорой официально подтвержден коронавирус у трех медиковФото: Алексей БУЛАТОВ

По словам главврача, вся защитная экипировка медикам выдается в строгом соответствии с нормативными регламентами.

- За март проведены выплаты всем медицинским работникам за работу с COVID или контактными. Выплаты полностью всем, не 15-й и 7-й подстанциям (как говорят эти люди), а всем! – продолжает главврач. – Это более 700 человек. Мы выбирали каждый вызов, где есть хоть какой-то намек на эту новую инфекцию. Поверьте, это огромный титанический труд. Мы пытались разъяснить нашим сотрудникам, что существуют два постановления правительства Российской Федерации по оплатам за апрель. Там полностью изложены все категории медицинских работников, в том числе и скорой помощи, кому положены эти выплаты и за что.

Правда, главный врач станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга уточнил, что разъяснений по поводу начислений выплат от федеральных властей пока не поступило.

- Поэтому мы сейчас обрабатываем все вызовы из 1200 в сутки и берем на учет все, где было хотя бы слово COVID или подозрения на контактного. Ни один сотрудник скорой помощи обделен не будет, - пообещал Игорь Пушкарев.

ЗАЩИТНЫЕ КОСТЮМЫ ВЫДАНЫ СВЕРХ НОРМАТИВА

Затем главный врач станции скорой медицинской помощи перешел к разъяснению по поводу индивидуальных защитных средств, на нехватку которых пожаловались медики.

Игорь Пушкарев заявил, что все медики обеспечены средствами защиты согласно регламентамФото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Пушкарева, врачи 15-й и 7-й профильных подстанций имеют средства индивидуальной защиты повышенной категории. Для врачей остальных подстанций такие костюмы не предусмотрены, но за счет спонсорской помощи удалось достать другие средства защиты.

- Если скорая выезжает не на COVID, и не на контактного, то средствами индивидуальной защиты является маска, защитные очки и перчатки. Но мы пошли еще дальше. За счет спонсорской помощи получили одноразовые защитные костюмы. Мы сказали: ребята, надевайте эти костюмы, когда едите на простое ОРВИ, но это сверх норматива. Понимаете, сверх норматива! И когда мне мои сотрудники говорят, что эти костюмы им не подходят по размеру… У меня 1890 сотрудников. Производитель имеет три размера – XL, XXL и XXXL. Просто нет физической возможности найти на каждого сотрудника костюм [по размеру]. Не прописано, что он должен как-то прилегать, это защитный костюм! - подытожил врач.

Что касается водителей скорой помощи, то защитный костюм им и вовсе не положен. У них есть хирургические халаты.

- Водитель в адрес не входит. Максимум его участие, это помочь погрузить на носилки и загрузить в машину, если больной тяжелый. То есть, контакта с пациентом у него нет. Но он в маске, в перчатках и в хирургическом костюме, и это сверх норматива, - добавляет врач.

Еще одна претензия врачей в следующем. Они уверяют, что им выдают только по одному экземпляру защитных костюмов на всю смену. В итоге, им приходится самим обрабатывать эти костюмы между вызовами и носить их весь день, так как других нет.

Врач рассказал, что врачи скорой обеспечены костюмами сверх нормативаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Вы сами в это верите? Бригада приехала и что она в костюме ходит по подстанции? Эти костюмы соответствуют ГОСТам. Обработка этих костюмов прописана в санитарных правилах, для того, чтобы не тащить инфекцию на подстанцию. Если клиника не имеет такой возможности, то бригада обязана сама обработать эти костюмы, даже если выезжали на простое ОРВИ, это прописано в санитарных правилах, - отметил Пушкарев.

- То есть, получается, врачи могут съездить на вызов по ОРВИ, потом всю смену отработать в этих костюмах, а через два дня может выясниться, что у пациента подтвердился коронавирус?

- Они не ездят в этих костюмах всю смену! Они рассчитаны на четыре часа. В них обслуживают максимум три вызова. Потом врачи все равно возвращаются на подстанции для пополнения медицинского ящика, который рассчитан максимум на три вызова. Если COVID подтвержден или пациент контактный, то они [врачи] их [костюмы] тут же выкидывают. Они приезжают на подстанции и тут же утилизируют эти костюмы, - уточнил врач.

Пушкарев уточнил, что если посчитать количество утилизированных костюмов (это число ему называют каждое утро) и сопоставить его с количеством врачей, то получится, что каждый медик скорой носит костюм в среднем по четыре часа.

- Маски – два часа, костюмы – не больше четырех, костюмы – на каждый вызов, - подытожил глава скорой Екатеринбурга.

Опасения медиков о том, что врачи непрофильных подстанций входят в повышенную группу риска Игорь Пушкарев развеял сопоставлением чисел.

- На сегодняшний день на станции скорой помощи три официально зарегистрированных случая, а знаете, сколько вызовов обслужено? В месяц 33 тысячи. Из них процентов 20 – по ОРВИ. Если бы все было так, как говорите вы, то сегодня бы половина скорой уже не работала, - подытожил Игорь Пушкарев.