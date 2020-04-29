В Екатеринбурге у трех врачей скорой помощи обнаружили коронавирус

29 Апр 2020 2020-04-29T09:20:45+03:00

Всего, по словам Игоря Пушкарева, на скорой помощи в Екатеринбурге 1870 сотрудников Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге у трех врачей скорой помощи зарегистрировано три подтвержденных случая коронавируса. Об этом «КП» рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

- На сегодняшний день на станции скорой помощи официально зарегистрировано три подтвержденных случая, - рассказал Пушкарев.

Мы встретились с Игорем Пушкаревым, чтобы узнать его мнение по поводу заявления медиков. Напомним, 28 апреля - в День сотрудника скорой помощи – врачи из разных подстанций выступили с заявлением. Они рассказали, что испытывают острую нехватку индивидуальных средств защиты и антисептических растворов. Кроме того, врачи недовольны тем, что их собираются лишить «путинских» выплат. Врачи считают, что рискуют заразиться коронавирусом ничуть не меньше, чем врачи профильных подстанций.

Скоро мы опубликуем мнение Игоря Пушкарева по поводу этой ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU