2020-04-29T15:11:32+03:00
Общество

После заявлений врачей скорой, которых собираются лишить «путинских» премий, прокуратура Екатеринбурга начала проверку

Надзорное ведомство также проверит слова врачей о том, что им не хватает защитных средств
Евгений Стоянов
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Медики встретились с журналистами в 7 утра на 8-й подстанции скорой помощиМедики встретились с журналистами в 7 утра на 8-й подстанции скорой помощиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге после жалоб врачей скорой помощи, которые рассказали о нехватки защитных средств и том, что их пытаются лишить «путинских» премий за работу с COVID-19, прокуратура начала проверку.

Напомним, в день сотрудника скорой помощи, 28 апреля, врачи из разных подстанций Екатеринбурга выступили с заявлением. Медики рассказали, что им не хватает индивидуальных средств защиты и антисептических растворов. Кроме того, они недовольны тем, что их собираются лишить доплат, которые медикам пообещал президент. По словам врачей, надбавки за работу с COVID-19 получат только профильные подстанции. В Екатеринбурге их две – 15-я и 7-я. Но медики из других подстанций уверены, что они рискуют ничуть не меньше, ведь у пациента, у которого первоначально диагностировали ОРВИ, позже могут выявить коронавирус. При этом врачи из не профильных подстанций оснащены не так хорошо.

- Cогласно публикациям СМИ, не все бригады скорой медицинской помощи обеспечены необходимыми усиленными средствами индивидуальной защиты, а также врачам и водителям некоторых бригад скорой помощи отказано в выплатах стимулирующего характера за участие в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, - уточняют в пресс-службе прокуратуры.

По словам врачей, защитные костюмы выдают огромного размера, в итоге девушкам они оказываются велики. Фото: читатель "КП

По словам врачей, защитные костюмы выдают огромного размера, в итоге девушкам они оказываются велики. Фото: читатель "КП

В ходе проверки прокуратура даст оценку законности начисления оплаты труда для медиков. Также надзорное ведомство проверит, насколько бригады скорой помощи обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Врачи скорой помощи пожаловались на недостатки в организации работы с COVID-19.Алексей БУЛАТОВ

Утром, 29 апреля, «Комсомолка» адресовала некоторые претензии медиков неотложки главному врачу скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорю Пушкареву. В частности, мы передали слова медиков о том, что им приходится весь день носить одноразовые костюмы и обрабатывать их после каждого вызова. Пушкарев с претензиями врачей не согласился.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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