«Воспринимал врачей, как Дедов Морозов»: в Екатеринбурге от коронавируса вылечили малыша из глубинки

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал уральцам о двухлетнем мальчике Леве Русинове из Красноуфимска. Ребенка накануне выписали из больницы № 40 Екатеринбурга. У мальчика был диагностирован коронавирус, но теперь его жизни ничего не угрожает, ребенок полностью здоров и уже вернулся с родителями домой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/777359" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге от коронавируса вылечили малыша Леву из Краснофумска.Теперь насидевшегося взаперти ребенка, наконец, ждет возвращение домой и прогулки на собственной детской площадке

- Никаких игрушек – только антибиотики, противовирусные препараты и капли, - рассказывает мама Левы. - Врачи говорят, нам помог позитивный настрой. Своего маленького пациента они звали не иначе как «солнышком». А Лев весь медперсонал в защитных костюмах воспринимал как Дедов Морозов. Так и говорил, когда те приходили в палату: «Мороз пришел».

Диагноз Леве поставили в конце апреля, три дня он провел в больнице родного города, а уже 26 числа был доставлен в областной центр. Теперь мальчугана ждут прогулки и игры на собственной детской площадке возле частного дома, в котором живет его семья.

Врачи отмечают, что ребенок вел себя достаточно храбро и не капризничал, а в стационаре ему не давала заскучать любимая мама.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на Среднем Урале зафиксировано 1353 случая COVID-19.

Состояние 22 госпитализированных с коронавирусом оценивается как тяжелое, 61 пациента – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное.

За минувшие сутки выписано 30 пациентов. Всего уральские врачи вылечили уже 212 человек.