2020-05-06T18:23:41+03:00
Коронавирус Covid-19

«Воспринимал врачей, как Дедов Морозов»: в Екатеринбурге от коронавируса вылечили малыша из глубинки

Двухлетнего мальчика накануне выписали из 40-ой больницы, где лечат от COVID-19
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Мальчик уже вернулся домой с родителями. Фото: пресс-служба ГКБ № 40Мальчик уже вернулся домой с родителями. Фото: пресс-служба ГКБ № 40
Изменить размер текста:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал уральцам о двухлетнем мальчике Леве Русинове из Красноуфимска. Ребенка накануне выписали из больницы № 40 Екатеринбурга. У мальчика был диагностирован коронавирус, но теперь его жизни ничего не угрожает, ребенок полностью здоров и уже вернулся с родителями домой.

В Екатеринбурге от коронавируса вылечили малыша Леву из Краснофумска.Теперь насидевшегося взаперти ребенка, наконец, ждет возвращение домой и прогулки на собственной детской площадке

- Никаких игрушек – только антибиотики, противовирусные препараты и капли, - рассказывает мама Левы. - Врачи говорят, нам помог позитивный настрой. Своего маленького пациента они звали не иначе как «солнышком». А Лев весь медперсонал в защитных костюмах воспринимал как Дедов Морозов. Так и говорил, когда те приходили в палату: «Мороз пришел».

Диагноз Леве поставили в конце апреля, три дня он провел в больнице родного города, а уже 26 числа был доставлен в областной центр. Теперь мальчугана ждут прогулки и игры на собственной детской площадке возле частного дома, в котором живет его семья.

Врачи отмечают, что ребенок вел себя достаточно храбро и не капризничал, а в стационаре ему не давала заскучать любимая мама.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на Среднем Урале зафиксировано 1353 случая COVID-19.

Состояние 22 госпитализированных с коронавирусом оценивается как тяжелое, 61 пациента – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное.

За минувшие сутки выписано 30 пациентов. Всего уральские врачи вылечили уже 212 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Сотрудники МЧС провели дезинфекцию территорий шести больниц Екатеринбурга
В Екатеринбурге стоматология проведет онлайн-консультацию по вопросам протезирования
Губернатор Свердловской области заступился за студентку медколледжа, которая пожаловалась ему в Instagram
Когда в Свердловской области можно будет сдать тест на иммунитет к коронавирусу: отвечает Куйвашев
В Свердловской области после праздников планируют возобновить вакцинацию детей
За сутки медики проверили на коронавирус больше пяти тысяч уральцев
На Урале пациентов, переносящих коронавирус без симптомов, отправят в обсервации
Уральцев предупредили об аномальной жаре: правила безопасности от спасателей МЧС
«Больше половины – из-за пала травы и мусора»: за майские праздники свердловские спасатели потушили 227 пожаров
Выбираем лучшее название: екатеринбуржцев зовут проголосовать за Академический микрорайон
В Екатеринбурге под суд отправили учредителя стройкомпании за кражу 2,5 миллиардов рублей у дольщиков
Чего стоит ждать свердловчанам после майских праздников: отвечает главный санитарный врач области
В Екатеринбурге закрывается сеть магазинов «Райт»
ЕГЭ 2020 в Екатеринбурге и Свердловской области могут перенести на июль
В апреле погрузка на Свердловской железной дороге cоставила 11,8 миллионов тонн
Готовьте бинокли: в мае уральцы смогут наблюдать за полетом МКС
Мэрия Екатеринбурга отдаст 3,5 миллиона рублей за презентацию набережной Исети на солидной выставке
На Урале директора строительной компании оштрафовали на 120 тысяч за смерть крановщика
С начала года на рак бесплатно проверились больше двух тысяч свердловчан
ВТБ предлагает онлайн-покупку ценных бумаг
Уральские бизнесмены получат 130 миллионов из федерального бюджета
Когда в Екатеринбурге отключат отопление: отвечает мэрия
За первые майские праздники на свердловских трассах поймали 400 пьяных водителей
За сутки медики вылечили от коронавируса еще 30 свердловчан
Уралец хотел ограбить ювелирный магазин, но не заметил охранника
Скрытая угроза: почему нельзя употреблять парацетамол без назначения врача
За первые майские праздники на Урале обработали от коронавируса 17 тысяч домов