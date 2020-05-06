За сутки медики проверили на коронавирус больше пяти тысяч уральцев
За сутки медики проверили на коронавирус больше пяти тысяч уральцев. Данные опубликовал региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. Тест делали тем, у кого для этого были показания - симптомы ОРВИ или пневмонии, либо недавняя поездка за границу, либо контакт с уже зараженными коронавирусом.
- По данным на 6 мая, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 5 685 исследований проб на коронавирус. Медиками обследован 5 345 человек, - рассказали в региональном оперштабе.
В общую статистику также включили исследования, проведенные за первые майские праздники Центром СПИДа. Всего с начала февраля медики провели 126 064 исследований и обследовали на коронавирус 114 451 человека.
Напомним, что за минувшие сутки в Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 76 человек. По данным оперштаба, состояние 22 госпитализированных с COVID-19 оценивается как тяжелое, 61 пациента - как средней степени тяжести, остальных - как удовлетворительное.
ИСТОЧНИК KP.RU
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