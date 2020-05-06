В Свердловской области за сутки нашли еще 76 заболевших COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области подтвердился коронавирус еще у 76 человек. Об это сообщил региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. Поэтому теперь в регионе официально зарегистрировано 1 353 заболевших.

Новые пациенты – жители Екатеринбурга, Сысерти, Первоуральска, Режевского городского округа, Артемовского, Красноуфимска, Рефтинского, Верхней Пышмы, Тавды, Камышлова, Байкаловского района, Ирбита и Арамили.

- Состояние 22 госпитализированных с коронавирусом оценивается как тяжелое, 61 пациента – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное, - сообщили в оперштабе.

Кроме того, в области официально подтверждены еще две смерти - теперь в регионе трое погибших от коронавируса. Но есть и хорошие новости: за сутки медикам удалось вылечить 30 пациентов. Поэтому теперь в Свердловской области 212 выздоровевших.

Напомним, что в Свердловской области с 1 по 11 мая введен масочный режим. Это значит, что теперь в общественном транспорте и любых закрытых помещениях следует обязательно надевать защитную маску. За этим строго следят. Кроме того, вчера глава Горздрава заявил, что режим самоизоляции, который изначально планировали снять 12 мая, могут ужесточить. А губернатор Куйвашев заявил, что его могут продлить еще на неделю.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек.