В Свердловской области от коронавируса погибли еще два человека
В Свердловской области от коронавируса погибли еще два человека. Поэтому теперь в регионе – три смерти. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Фото: стопкоронавирус.рф
Напомним, первая смерть от коронавируса в регионе была зафиксирована 17 апреля у 54-летнего жителя Красноуфимска. Он поступил в больницу с вирусно-бактериальной пневмонией, первые тесты на COVID-19 показали отрицательный результат. Диагноз подтвердился только после вскрытия.
Кроме того, накануне глава Горздрава Екатеринбурга Денис Демидов рассказал, что всего в регионе зафиксировано семь погибших, у которых был коронавирус. Но все семеро скончались не от него, а от других, тяжелых хронических заболеваний.
Всего в Свердловской области официально зарегистрировано 1 353 зараженных. При этом за все время медикам удалось вылечить 212 человек - только за минувшие сутки были выписаны 30 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»