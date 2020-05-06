В Свердловской области от коронавируса погибли еще два человека. Поэтому теперь в регионе – три смерти. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, первая смерть от коронавируса в регионе была зафиксирована 17 апреля у 54-летнего жителя Красноуфимска. Он поступил в больницу с вирусно-бактериальной пневмонией, первые тесты на COVID-19 показали отрицательный результат. Диагноз подтвердился только после вскрытия.

Кроме того, накануне глава Горздрава Екатеринбурга Денис Демидов рассказал, что всего в регионе зафиксировано семь погибших, у которых был коронавирус. Но все семеро скончались не от него, а от других, тяжелых хронических заболеваний.

Всего в Свердловской области официально зарегистрировано 1 353 зараженных. При этом за все время медикам удалось вылечить 212 человек - только за минувшие сутки были выписаны 30 пациентов.