«Были сопутствующие заболевания»: в Свердловской области умерли семь человек с COVID-19
В Свердловской области семь человек, у которых был подтвержден коронавирус, погибли. Но смерть наступила не от COVID-19, а от сопутствующих заболеваний. По официальной статистике регионального оперштаба в регионе зафиксирована всего одна смерть от инфекции – притом, что диагноз подтвердился посмертно, после вскрытия.
- Умерли они не от коронавируса, но он у них был подтвержден, - рассказал в интервью E1.RU глава Горздрава Екатеринбурга Денис Демидов.
По его данным, все погибшие страдали тяжелыми хроническими заболеваниями, что и привело к смерти. Одной из погибших было 92 года.
Напомним, что в Свердловской области официально зарегистрировано 1 277 случаев заражения коронавирусом. Вылечить за все время удалось 182 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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