«Были сопутствующие заболевания»: в Свердловской области умерли семь человек с COVID-19

6 Май 2020 2020-05-06T06:24:49+03:00

В Свердловской области умерли семь человек с COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смерть наступила по другой причине – все они страдали тяжелыми хроническими заболеваниями

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В Свердловской области семь человек, у которых был подтвержден коронавирус, погибли. Но смерть наступила не от COVID-19, а от сопутствующих заболеваний. По официальной статистике регионального оперштаба в регионе зафиксирована всего одна смерть от инфекции – притом, что диагноз подтвердился посмертно, после вскрытия.

- Умерли они не от коронавируса, но он у них был подтвержден, - рассказал в интервью E1.RU глава Горздрава Екатеринбурга Денис Демидов.

По его данным, все погибшие страдали тяжелыми хроническими заболеваниями, что и привело к смерти. Одной из погибших было 92 года.

Напомним, что в Свердловской области официально зарегистрировано 1 277 случаев заражения коронавирусом. Вылечить за все время удалось 182 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU