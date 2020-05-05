2020-05-05T10:46:03+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Свердловской области подтвердились еще 133 случая коронавируса

Таким образом, общее число заболевших в регионе достигло 1 277 человек
Олег ГАЛИМОВ
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По официальным данным, один человек с коронавирусом скончался от пневмонии. Речь идет о 54-летнем жителе КрасноуфимскаПо официальным данным, один человек с коронавирусом скончался от пневмонии. Речь идет о 54-летнем жителе КрасноуфимскаФото: Михаил ФРОЛОВ
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За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 133 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших на Среднем Урале достигло 1 277 человек.

Известно, что новые случаи инфекции были выявлены в Екатеринбурге, Ревде, Красноуфимске, Первоуральске, Нижних Сергах, Березовском, Туринском округе, Ирбите, Богдановиче, Болоярском районе, Каменске-Уральском. Среди заболевших есть и один житель другого региона России.

- Врачи оценивают состояние 21 госпитализированного как тяжелое, 63 как средней тяжести, остальных как удовлетворительное, - отмечают в региональном оперштабе.

За последние 24 часа из больниц выписали 16 пациентов. Всего уральские всего вылечили уже 182 человека.

Победить коронавирус можно только общими усилиями!

Об этом, о важности самоизоляции, о поиске хорошего в ограничениях, необходимых для сохранения здоровья людей, говорят известные уральцы.

Как защитит себя от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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