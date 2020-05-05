За сутки в Свердловской области подтвердились еще 133 случая коронавируса

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 133 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших на Среднем Урале достигло 1 277 человек.

Известно, что новые случаи инфекции были выявлены в Екатеринбурге, Ревде, Красноуфимске, Первоуральске, Нижних Сергах, Березовском, Туринском округе, Ирбите, Богдановиче, Болоярском районе, Каменске-Уральском. Среди заболевших есть и один житель другого региона России.

- Врачи оценивают состояние 21 госпитализированного как тяжелое, 63 как средней тяжести, остальных как удовлетворительное, - отмечают в региональном оперштабе.

За последние 24 часа из больниц выписали 16 пациентов. Всего уральские всего вылечили уже 182 человека.

Победить коронавирус можно только общими усилиями!

Об этом, о важности самоизоляции, о поиске хорошего в ограничениях, необходимых для сохранения здоровья людей, говорят известные уральцы.