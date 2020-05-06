Ждем еще неделю после «майских»: режим самоизоляции в Свердловской области будут снимать поэтапно
Режим самоизоляции в Свердловской области планируется снимать не сразу, а поэтапно. И продлится он еще, как минимум, неделю после всех майских праздников. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
- Первая неделя после длинных майских выходных покажет, насколько тщательно соблюдали свердловчане противоэпидемический режим, к каким результатам это привело, - заметил губернатор. – И уже после этого можно будет принимать решения о поэтапном, хотелось бы это подчеркнуть, поэтапном снятии ограничительных мер. Поверьте, сделаю это сразу, как только позволит эпидемиологическая ситуация.
В пример Куйвашев привел Испанию, где также были введены ограничительные меры, но большинство людей их не соблюдали. В итоге, в стране порядка 250 тысяч зараженных и больше 25 тысяч смертей.
В Свердловской области же на сегодняшний день 1 277 заболевших коронавирусом. При этом за все время медикам удалось поставить на ноги 182 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»