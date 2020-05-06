2020-05-06T06:06:15+03:00
Общество

Ждем еще неделю после «майских»: режим самоизоляции в Свердловской области будут снимать поэтапно

Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев у себя в Instagram
Мария Трапезникова
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Режим самоизоляции в Свердловской области будут снимать поэтапноРежим самоизоляции в Свердловской области будут снимать поэтапноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Режим самоизоляции в Свердловской области планируется снимать не сразу, а поэтапно. И продлится он еще, как минимум, неделю после всех майских праздников. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

- Первая неделя после длинных майских выходных покажет, насколько тщательно соблюдали свердловчане противоэпидемический режим, к каким результатам это привело, - заметил губернатор. – И уже после этого можно будет принимать решения о поэтапном, хотелось бы это подчеркнуть, поэтапном снятии ограничительных мер. Поверьте, сделаю это сразу, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

В пример Куйвашев привел Испанию, где также были введены ограничительные меры, но большинство людей их не соблюдали. В итоге, в стране порядка 250 тысяч зараженных и больше 25 тысяч смертей.

В Свердловской области же на сегодняшний день 1 277 заболевших коронавирусом. При этом за все время медикам удалось поставить на ноги 182 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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