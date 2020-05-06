За сутки медики вылечили от коронавируса еще 30 свердловчан
За минувшие сутки медикам удалось вылечить от коронавируса еще 30 человек. Поэтому теперь в области 212 выздоровевших. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Однако сегодня стало известно о еще 76 случаях заражения. Таким образом, в области 1 353 заболевших. Новые пациенты – жители Екатеринбурга, Сысерти, Первоуральска, Режа, Артемовского, Красноуфимска, Верхней Пышмы, Тавды, Камышлова, Байкаловского района, Ирбита и Арамили.
- Состояние 22 госпитализированных оценивается как тяжелое, 61 пациента – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное, - рассказали в оперштабе.
Кроме того, сегодня стало известно о двух смертях от коронавируса. Теперь в регионе трое погибших.
ИСТОЧНИК KP.RU
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