Масочный режим в Екатеринбурге и Свердловской области 2020: правила поведения в майские праздники

С 1 по 11 мая в Екатеринбурге и Свердловской области объявлены нерабочими днями. Такое решение в рамках всей страны принял президент Владимир Путин.

29 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал свердловчанам правила поведения в нерабочие дни в майские праздники, чтобы предупредить возможные нежелательные нарушения.

«Многие захотят поехать за город, дачный сезон в самом разгаре. Но мы не можем допустить, чтобы эти выходные обернулись всплеском заболеваемости», - говорит Евгений Куйвашев.

Итак, правила поведение для жителей Екатеринбурга и Свердловской области в период нерабочих дней с 1 по 11 мая 2020 года:

1. Выходить на улицу только с использованием средств индивидуальной защиты: маски или респираторы.

2. Выход на работу только со справками от работодателя по шаблону, который будет опубликован в Instagram губернатора Свердловской области.

3. Ездить на междугородних автобусных маршрутах теперь можно только с паспортом.

По словам главы региона, пик заболеваемости в Свердловской области еще не пройден, поэтому ситуация остается сложной. Все, кто заболел в регионе коронавирусом, получают лекарства бесплатно.