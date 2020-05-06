Только пятки сверкали: полиция разогнала с пляжей Екатеринбурга полуголых девушек в бикини

6-го мая многие уральцы решили воспользоваться теплой погодой, и вышли позагорать на набережную Верх-Исетского пруда. Желание погреться на солнышке оказалось сильнее страха получить штраф за несоблюдение режима самоизоляции. В итоге на пляж нагрянули полицейские, и екатеринбуржцам пришлось экстренно ретироваться. Мы спросили у уральцев, почему они пренебрегают указом губернатора и покидают дом, не боясь коронавируса.

Большинство людей начали покидать пляж после того, как их попросили об этом через громкую связьФото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы пришли позагорать, что в этом плохого? Масочный режим мы не нарушаем, если придет полиция, то мы наденем маски, - рассказывает екатеринбурженка по имени Наталья, пришедшая с подругой на пляж. – Какой штраф? Эта самоизоляция противоречит конституции Российской Федерации!

Вместе с полицией работали сотрудники министерства общественной безопасностиФото: Алексей БУЛАТОВ

На набережной Верх-Исетского пруда больше полусотни уральцев. Кто-то катается на велосипеде, кто-то гуляет с детьми, но большинство людей просто загорают.

Ближе к часу дня спокойная атмосфера нарушается. На горизонте появляется полицейский «УАЗик».

- Граждане, просьба покинуть территорию пляжа, ваше нахождение здесь незаконно, - доносится из громкоговорителя полицейской машины.

Не все екатеринбуржцы сразу отреагировали на просьбу полицииФото: Алексей БУЛАТОВ

Многие любители пляжного отдыха начали спешно одеваться и складывать покрывала. Правда, не все. Некоторые продолжили загорать. После этого полицейские начали подходить к тем, кто не спешил реагировать на просьбы из громкоговорителя.

Некоторые пришли на пляж вместе с домашними питомцамиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Масочный режим не распространяется на меня! Я не нахожусь в группе риска, я на территории, прилегающей к моему дому. Я в своем городе, в радиусе 100 метров от дома! – эмоционально говорит мужчина, который был вынужден покинуть пляж из-за появления полиции.

После появления полиции пляж опустел довольно быстроФото: Алексей БУЛАТОВ

В течение 30 минут территория пляжа опустела, а полицейские начали подходить к тем, кто не внял предупреждениям и не покинул пляж. Одной из них оказалась женщина по имени Вероника. На нее составили протокол.

Днем в Екатеринбурге столбик термометра показывал +25 градусов теплаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Я сидела на скамейке и разговаривала по телефону, думала они ко мне не подойдут, - рассказывает Вероника «КП». – На работе выходной, вот и решила выйти подышать.

Получит ли Вероника штраф, либо на первый раз ей сделают предупреждение, будет решать суд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/777262" frameborder="0"></iframe> Полиция ловила нарушителей самоизоляции на пляже в Екатеринбурге.Евгений СТОЯНОВ

Еще одним нарушителем самоизоляции стал рыбак по имени Олег.

- Я сидел на пирсе и никому не мешал, у меня и маска есть, а меня почему-то задержали, - рассказывает рыбак и достает из пакета одноразовую маску. – Утром поймал двух окуньков, а сейчас посидел, ничего не поймал. Вон – «ментов» поймал.

Олега поймали в момент когда он рыбачилФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области коронавирус был диагностирован у еще 76 человек. Теперь в регионе официально зарегистрировано 1 353 заболевших.