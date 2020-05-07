В Свердловской области 76 новых случаев коронавируса

За сутки в Свердловской области подтвердилось 76 новых случаев в Свердловской области. По данным оперштаба на 7 мая, в регионе всего 1429 человек с Covid-19. Заболевание было подтверждено у жителей Екатеринбурга, Богдановича, Арамиля, Камышлова, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска и Режа.Также в статистику включены 34 случая заболевания жителей других регионов страны, они находились в обсервации на территории Камышловского района, -

- Состояние 15 госпитализированных с COVID-19 оценивается как тяжелое, 59-ти – средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное, - пояснили в региональном оперштабе. К 7 мая из больниц Свердловской области выписали еще 31 человек – общее количество жителей, которых вылечили уральские врачи от коронавируса, составляет 243. Всего на сегодняшний день в России выявлено 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека. В Свердловской области число смертей достигло 3 человек.

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