2020-05-07T10:56:30+03:00
Общество

Свердловские медики вылечили от коронавируса еще 31 человека

Теперь в регионе 243 выздоровевших
Мария Трапезникова
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Свердловские медики вылечили от коронавируса еще 31 человекаСвердловские медики вылечили от коронавируса еще 31 человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловские медики за минувшие сутки сумели вылечить и выписать еще 31 пациента, у кого подтвердился коронавирус. Теперь общее число выздоровевших в регионе – 243 человека. Об этом заявили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Однако сегодня стало известно о еще 76 случаях заболевания. Новые пациенты – жители Екатеринбурга, Камышлова, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Арамилоского и Режевского ГО. Кроме того, в статистику вошли еще 34 рабочих из Мурманска, которые сейчас находятся в обсервации на территории Камышловского района.

Таким образом, в Свердловской области – 1 429 случаев заражения. Состояние 15 пациентов оценивается, как тяжелое, 59-ти – средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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